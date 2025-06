Hugo Calderano e Bruna Takahashi estrearam no WTT Star Contender da Eslovênia, nesta quarta-feira (18), pelo torneio de duplas. A parceria brasileira enfrentou os britânicos Liam Pitchford e Anna Hursey e venceu sem dificuldades por 3 sets a 0, com parciais de 11/9, 11/5 e 11/6.

continua após a publicidade

➡️Brasil atropela no quarto set e vence Bélgica pela VNL feminina

A partida valia a classificação para a chave principal do torneio de duplas, que começa a ser disputada nesta quinta-feira (18). A definição de confronto, data e horário da próxima partida dos brasileiros ainda serão divulgados pela World Table Tennis (WTT).

Brasileiros venceram e avançaram à chave principal de duplas mistas (imagem: reprodução Cazé TV)

Além do torneio de duplas, Hugo Calderano e Bruna Takahashi também disputam a chave individual do WTT Star Contender. Terceiro colocado do ranking mundial, Calderano entra na disputa como cabeça de chave e estreia apenas na segunda rodada da competição, com adversário ainda a ser definido nas classificatórias. Bruna Takahashi, 17ª do mundo, também é uma das cabeças de chave do torneio e aguarda definição da adversária na disputa de simples feminino.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Como funciona o WTT Star Contender

Organizado pela World Table Tennis (WTT), entidade que administra os torneios do circuito mundial de tênis de mesa, o WTT Star Contender é uma competição destinada a atletas da elite profissional. Além de Calderano, outros grandes nomes da modalidade também competirão na Eslovênia, como o japonês Harimoto Tomokazu e o francês Félix Lebrun.

O WTT Star Contender da Eslovênia acontece até este domingo (22) e rende 600 pontos no ranking mundial ao campeão e 420 para o finalista, no torneio de simples.