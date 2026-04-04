Calderano busca vaga à final da Copa do Mundo; horário e onde assistir

O maior nome da história do tênis de mesa do Brasil busca mais um feito na madrugada deste domingo (5). Caso derrote o líder do ranking mundial, o anfitrião Wang Chuqin, Hugo Calderano, atual campeão e número 3 do planeta, estará de volta à final da Copa do Mundo de Tênis de Mesa, em Macau, na China. A partida começa às 2h15.

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➡️Com emoção, Hugo Calderano supera japonês e avança às quartas da Copa do Mundo

Favoritismo do rival à parte, vale lembrar que o brasileiro, de 29 anos, derrotou o mesmo adversário na semifinal de 2025. Na partida seguinte, se tornou o primeiro atleta das Américas a conquistar o troféu, ao derrotar o então líder do ranking, Lin Shidong, também da China.

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Vencedor volta à mesa neste domingo

O ganhador da semifinal entre Calderano e Chuqin decide o título contra Lin Yun-Ju (7º), da China Taipei, ou o japonês Sora Matsushima (8º), às 9h (de Brasília), deste domingo.

Semifinal já rende US$ 30 mil

Como não há disputa de terceiro lugar, todos os semifinalistas já garantiram o lugar no pódio. E chegar à semifinal dá direito a uma premiação de US$ 30 mil para cada jogador.

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Já quem ficar com o vice-campeonato embolsa US$ 50 mil, enquanto o título valerá US$ 90 mil.

🏓 Aposte na vitória de Hugo Calderano!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

🏓✅ Ficha técnica

Semifinal do individual

Hugo Calderano x Wang Chuqin

🗓️ Data e horário: Domingo, 5 de abril de 2026, às 2h15 (de Brasília);

📍Local: em Macau, na China;

📺Onde assistir: CazéTV (YouTube) e SporTV (TV fechada).