Calderano avança e desafia o líder do ranking na semifinal da Copa do Mundo

Brasileiro busca o segundo título seguido do torneio

unnamed-2-aspect-ratio-1024-1024
Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/04/2026
11:41
Atualizado há 31 minutos
Hugo Calderano no WTT de Chongqing, na China (Foto: World Table Tennis)
Hugo Calderano em foto de arquivo (Foto: World Table Tennis)
Primeiro atleta das Américas a vencer a Copa do Mundo de Tênis de Mesa, ano passado, Hugo Calderano assegurou nova medalha. Neste sábado, nas quartas de final, o brasileiro, número 3 do mundo, derrotou o francês Alexis Lebrun (14º), por 4 sets a 0, com parciais de 11/8, 11/7, 11/9 e 11/8. Na madrugada de domingo, em torno das 2h (de Brasília), na reedição da semifinal de 2025, o carioca, de 29 anos, reencontra ninguém menos do que o líder do ranking, o chinês Wang Chuqin.

O outro finalista em Macau sairá do duelo entre Lin Yun-Ju (7º), da China Taipei, e o japonês Sora Matsushima (8º).

- Muito feliz com a maneira como joguei, o Alexis está numa grande forma - celebrou o brasileiro.

'Grande desafio', prevê Calderano

- Com certeza é um grande desafio, ele é o número 1 do mundo, vou tentar desfrutar da partida mais uma vez - disse Calderano, sobre a semifinal.

Em 2025, além da Copa do Mundo, em abril (vídeo abaixo), o brasileiro e o chinês mediram forças na final do Mundial, no mês seguinte. E, dessa vez, o atleta da China levou a melhor.

Abaixo, como foi a vitória do brasileiro neste sábado:

4º set

  • Calderano fecha a partida e garante mais uma medalha na Copa do Mundo.
  • O brasileiro abre 10/8.
  • Calderano busca o empate em 7/7.
  • Lebrun vai liderando por 6/5.
  • Parcial está empatada em 2/2.

3º set

  • Brasileiro fecha em 11/9.
  • Com 10/9, Calderano tem um set point.
  • Francês não se entrega, e o brasileiro tem 9/8.
  • Lebrun diminui a desvantagem para 7/6.
  • 7/3 é a vantagem do atual campeão.
  • Calderano segue embalado e tem 4/1.
  • O brasileiro já abre 2/0.

2º set

  1. O rival manda na rede, e o brasileiro fecha a parcial em 11/7.
  2. Calderano abre 10/6
  3. O francês manda a bolinha na rede, e o atual campeão abre 8/3.
  4. Preciso, Calderano abre 6/3.
  5. O brasileiro larga na frente na segunda parcial.

1º set

  • O brasileiro fecha em 11/8 o set inicial.
  • Calderano faz 8/7, mas o francês empata.
  • O atual campeão se defende muito bem e vira para 6/5.
  • O brasileiro comete dois erros, e o rival faz 5/3.
  • Lebrun abre 3/1, e Calderano empata.
  • A preliminar terminou às 10h49 (de Brasília). Em instantes o brasileiro e o atleta da França entram em ação.
Gráfico mostra feitos da carreira de Hugo Calderano (Reprodução)
