Calderano avança e desafia o líder do ranking na semifinal da Copa do Mundo
Brasileiro busca o segundo título seguido do torneio
Primeiro atleta das Américas a vencer a Copa do Mundo de Tênis de Mesa, ano passado, Hugo Calderano assegurou nova medalha. Neste sábado, nas quartas de final, o brasileiro, número 3 do mundo, derrotou o francês Alexis Lebrun (14º), por 4 sets a 0, com parciais de 11/8, 11/7, 11/9 e 11/8. Na madrugada de domingo, em torno das 2h (de Brasília), na reedição da semifinal de 2025, o carioca, de 29 anos, reencontra ninguém menos do que o líder do ranking, o chinês Wang Chuqin.
O outro finalista em Macau sairá do duelo entre Lin Yun-Ju (7º), da China Taipei, e o japonês Sora Matsushima (8º).
- Muito feliz com a maneira como joguei, o Alexis está numa grande forma - celebrou o brasileiro.
'Grande desafio', prevê Calderano
- Com certeza é um grande desafio, ele é o número 1 do mundo, vou tentar desfrutar da partida mais uma vez - disse Calderano, sobre a semifinal.
Em 2025, além da Copa do Mundo, em abril (vídeo abaixo), o brasileiro e o chinês mediram forças na final do Mundial, no mês seguinte. E, dessa vez, o atleta da China levou a melhor.
Abaixo, como foi a vitória do brasileiro neste sábado:
4º set
- Calderano fecha a partida e garante mais uma medalha na Copa do Mundo.
- O brasileiro abre 10/8.
- Calderano busca o empate em 7/7.
- Lebrun vai liderando por 6/5.
- Parcial está empatada em 2/2.
3º set
- Brasileiro fecha em 11/9.
- Com 10/9, Calderano tem um set point.
- Francês não se entrega, e o brasileiro tem 9/8.
- Lebrun diminui a desvantagem para 7/6.
- 7/3 é a vantagem do atual campeão.
- Calderano segue embalado e tem 4/1.
- O brasileiro já abre 2/0.
- 🏓 Aposte na vitória de Hugo Calderano!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
2º set
- O rival manda na rede, e o brasileiro fecha a parcial em 11/7.
- Calderano abre 10/6
- O francês manda a bolinha na rede, e o atual campeão abre 8/3.
- Preciso, Calderano abre 6/3.
- O brasileiro larga na frente na segunda parcial.
1º set
- O brasileiro fecha em 11/8 o set inicial.
- Calderano faz 8/7, mas o francês empata.
- O atual campeão se defende muito bem e vira para 6/5.
- O brasileiro comete dois erros, e o rival faz 5/3.
- Lebrun abre 3/1, e Calderano empata.
- A preliminar terminou às 10h49 (de Brasília). Em instantes o brasileiro e o atleta da França entram em ação.
