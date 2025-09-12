Serão 2 mil atletas, de 200 países, incluindo o Brasil, que leva 47 (27 homens e 20 mulheres), que disputarão 49 eventos, com 147 medalhas em jogo, durante 9 dias, em 14 sessões (manhãs, noites ou ambos). Não se assustem com os números, depois do primeiro dia, amanhã, vocês já começam a ter “a manha” do calendário de provas, e o domínio completo do fuso confuso de 12 horas!

E o que podemos esperar deste mundial? Simplesmente o melhor que a humanidade já produziu no esporte! Onde TODAS as valências físicas desfilarão, proporcionadas por duelos épicos e desempenhos inesquecíveis. E, acreditem, não exagerei na dose de otimismo, acompanho mundiais de atletismo desde….desde….1983! Meu Deus, Helsinque, inesquecível! Foi o Mundial do bronze do menino Quincas, Joaquim Cruz, um garoto calado e tenaz de Taguatinga, do Planalto Central, e quando foi entrevistado pelo repórter, na época o jornalista Luiz Fernando Lima, presente em Helsinque para a cobertura do mundial, este solicitou que ele mostrasse a medalha de bronze para o Brasil. Joaquim, ainda sem saber se comemorava o bronze, ou sofria por não conquistado prata ou ouro, tenaz e exigente que era, disse que não mostraria, e não mostrou, porque não se orgulhava muito da prova que fez, e que não devia nada à ninguém, nem mesmo as autoridades brasileiras, políticas ou esportivas. Ali, naquele momento, pensei: vem coisa boa aí! E veio. Um ano depois, Quincas se tornava campeão olímpico, na final de 800 metros de maior nível técnico já ocorrida! O resto é história.

Mas quanto a este mundial que em 50 minutos começa, podemos esperar momentos inesquecíveis, inclusive para o Brasil.

Logo na primeira sessão do primeiro dia, já mobilizamos a nossa esquadra marchadora: 8 marchadores, sendo 5 mulheres e 3 homens, capitaneados pelo gigante do asfalto Caio Bonfim (com prata olímpica de Paris e dois bronzes mundiais, Londres e Budapeste), e pela sempre sorridente Viviane Lyra (bronze e prata pan-americanos). Poucas equipes conseguiram qualificar tantos atletas para as marchas (35km hoje, daqui a pouco, e 20km na próxima semana). Sendo o Caio uma de nossas 3 ou 4 esperanças de medalhas neste mundial, nos 20km e chance remota nos 35, mas não se pode descartar de véspera um resultado surpreendente, diante da garra com que ele se entrega nos grandes momentos.

As outras chances de medalhas são Alison dos Santos, o Piu, nos 400 c/ barreiras, dia 15, no encontro dos 3 tenores, segunda-feira, e o Luiz Maurício, que nesta temporada entrou para o seletíssimo grupo de dardistas (lançadores de dardo) 90+ (com lançamento acima de 90 metros). No caso do Luiz, 91 metros cravados, a segunda melhor marca do mundo este ano!!



Dando uma varredura geral, temos também algumas provas onde poderemos chegar às finais, como a Lissandra Campos, amanhã às 6:30 da matina, na classificatória da forte prova do Salto em distância. Vale ficar atento, mesmo ás 6 da matina. E também Juliana Campos, no salto com vara, já que ela, nesta temporada, já saltou 4,76, em julho, na Itália. Sem descartar a possibilidade de um Top 10 hoje, nos 35km de marcha feminina, com Viviane Lyra

Mas, já deve estar você, resistente leitor, se perguntando como acompanhar essa maravilha de cenário?

Simples: Sportv e Cazé Tv transmitirão. Cada um com seu modo de cobrir eventos esportivos. Um lançando mão de ex-atletas como comentaristas, e a outra, uma cobertura, digamos, descontraída. Eu costumo indicar, até para um ganho no conteúdo jornalístico entregue, a TV oficial da federação internacional de atletismo, mas para o Mundial ela não estará disponível.

Mas o que faz a diferença mesmo, é o uso de “duas telas”. Enquanto acompanhamos na TV, também usamos e abusamos do portal https://worldathletics.org/, onde tem, literalmente, todas as informações sobre o evento, desde o perfil de cada atleta, até os resultados e parciais em tempo real. De todos os portais das federações internacionais que já usei, e não foram poucos, este da World Athletics é disparado, o melhor. Muitas vezes, paro de acompanhar a transmissão televisiva para não atrapalhar a enxurrada de ótimas informações do portal oficial do atletismo mundial. Eles criaram um sub-portal totalmente dedicado a este evento!

Portanto, programe-se, teremos vários dias, inclusive este de daqui a pouco, com dois turnos de eventos. A jornada matinal, lá, noturna aqui, costuma ser de provas classificatórias e de provas de fundo, finais. E na jornada noturna, lá, e matutina aqui, acontecem finais e semifinais. São nelas que o show acontece!

Há chance de podermos acompanhar um duelo de 25 voltas na pista (os 10 mil metros) que promete chegadas tão emocionantes como as dos 100 metros rasos. E aquelas provas com três, quatro ou 5 favoritos, que, de tão disputadas, acabam gerando a possibilidade de quebras de recorde e vitórias épicas.

Por falar em vitórias, vocês sabem quanto fatura um campeão mundial? Vamos lá, não é pouco, mas também não é muito, perto de quanto ganha, por exemplo, um tenista que fatura uma etapa do Grand Slam! São U$ 70.000,00, ou algo próximo a 375 mil reais. Imaginem agora, um Usain Bolt, que em mundiais costumava fazer tripleta (ouro nos 100, 200 e revezamento). Pois é, nosso fofo ET da velocidade, à cada edição de Mundial, voltava para casa com, além dos 3 ouros, perto de 1.200.000 reais na mochila! Fora os bônus por metas, e que metas, atingidas!

Bom, vou ficando por aqui, pois tenho que preparar rápido meu habitat para receber o Mundial de Tóquio, que entra no ar em minutos, e logo com uma deliciosa chuva de marchadores, pois as duas provas serão simultâneas. E, como já disse, cheia de brasileiros (8 marchadores, 5 mulheres e 3 homens).

Laptop no colo, TV ok, monitor/Tv 2 ok, tablet carregado e algumas folhas de anotações e start lists.

Que comece o mundial, boa sorte aos 2000 representantes de todo o planeta, especialmente nossos 47 audazes representantes de nossa gente!

Vamos nos falando e reverberando sobre as grandes vitórias e também as possíveis frustrações, afinal o favoritismo às vezes não cai bem para alguns. Enfim, estamos prontinhos para mais um mundial, que nos dará chances de projetar com alguma precisão o que nos esperará em Los Angeles, em 2028.

E damos por aberto o Mundial de Tóquio!



Lauter Nogueira