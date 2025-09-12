O TAS (Tribunal Arbitral do Esporte) deferiu nesta sexta-feira (12) o pedido de suspensão provisória do World Athletics (WA) para a atleta Diribe Welteji, vice-campeã dos 1.500 metros, que havia sido liberada de culpa pelo Escritório Nacional Antidoping da Etiópia. Ela não poderá competir no Mundial de Atletismo de Tóquio, que começa neste sábado.

"A Sra. Welteji foi declarada inelegível para competir no Campeonato Mundial de Atletismo de Tóquio 2025", lê-se no comunicado enviado pelo CAS, um antes do início das provas de 1.500 metros do Mundial"

Medalha de prata em Budapeste em 2023, Diribe Welteji foi acusada de recusar ou de falhar em um controle antidoping, mas acabou por ser ilibada pela agência antidopagem da Etiópia. O processo foi iniciado em 1º de setembro e, após recurso, o CAS decidiu declarar Diribe inelegível.

A atleta etíope não participa de provas desde julho, quando bateu seu recorde pessoal (3min51s44) no meeting Prefontaine Classic, em Eugene, nos Estados Unidos.

Veja a nota do TAS

O Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) deferiu um pedido de medidas provisórias da World Athletics (WA) contra o Escritório Nacional Antidoping da Etiópia (ETH-NADO) e a corredora de meia distância Diribe Welteji Kejelcha (Etiópia) referente a uma suposta violação da Regra Antidoping (ADRV). A Sra. Welteji foi declarada inelegível para competir no Campeonato Mundial de Atletismo de Tóquio 2025.

A Sra. Welteji foi acusada de ADRV em 21 de maio de 2025 pela ETH-NADO por supostamente se recusar a fornecer uma amostra para um controle de doping fora de competição sem qualquer justificativa. Uma audiência ocorreu em 12 de agosto de 2025 perante o Painel de Audiências da ETH-NADO, que posteriormente concluiu que a atleta não cometeu uma ADRV.

A World Athletics interpôs recurso ao TAS em 9 de setembro de 2025 contra a decisão do Painel de Audiência da ETH-NADO, solicitando medidas provisórias antes do início do Campeonato Mundial em Tóquio. O pedido de medidas provisórias foi acatado e a Sra. Welteji está suspensa durante o procedimento de arbitragem do CAS.

Início do Mundial de Atletismo 2025

O Mundial de Atletismo 2025 começa no próximo sábado (13) e vai até dia 21 de setembro, em Tóquio, no Japão. Como o fuso da metrópole japonesa é 12 horas à frente, a transmissão para o Brasil começa na sexta (12), às 20h (de Brasília), no Sportv.

Brasileiros no Mundial de Atletismo 2025

A delegação brasileira contará com 20 mulheres e 27 homens nascidos em 15 estados diferentes do Brasil, além do Distrito Federal.

Os destaques ficam com os medalhistas Olímpicos e mundiais Alison dos Santos, que competirá nos 400 m com barreira e no revezamento 4x400 m, e Caio Bonfim, para os 20 km e 35 km da marcha atlética.

Veja a convocação completa:

Feminino

Ana Carolina Azevedo (EC Pinheiros- SP) - 100 m Tiffani Beatriz Domingos Silva do Nascimento Marinho (Orcampi-SP) - 400 m Tatiane Raquel da Silva (EC Pinheiros-SP) - 3.000 m com obstáculos Nubia de Oliveira Silva (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) - 10.000 m Ketiley Batista (ASPM Pindamonhangaba-SP) - 100 m com barreiras Juliana De Menis Campos (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) - salto com vara Beatriz Benjamin Chagas (EC Pinheiros-SP) - salto com vara Lissandra Maysa Campos (Instituto Vicente Lenílson-MT) - salto em distância Gabriele Souza dos Santos (EC Pinheiros-SP) - salto triplo Regiclecia Cândido da Silva (EC Pinheiros-SP) - salto triplo Ana Caroline Miguel da Silva (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) - arremesso do peso Andressa Oliveira de Morais (EC Pinheiros-SP) - lançamento do disco Izabela Rodrigues da Silva (Instituto Elisângela Maria Adriano-SP) - lançamento do disco Daniella Mieko Nisimura Lorenzon (União Catarinense de Atletismo-SC) - lançamento do dardo Jucilene Sales de Lima (Instituto Elisângela Maria Adriano-SP) - lançamento do dardo Érica Rocha de Sena (EC Pinheiros-SP) - 20 km marcha atlética Gabriela de Souza Muniz (Centro de Atletismo de Sobradinho-DF) - 20 km marcha atlética Viviane Santana Lyra (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) - 20 km e 35 km marcha atlética Elianay Santana da Silva Pereira Barbosa (CASO-DF) - 35 km marcha atlética Mayara Luize Vicentainer (Instituto Atletismo de Balneário Camboriú-SC) - 35 km marcha atlética

Masculino