O cenário do atletismo mundial volta suas atenções para o Japão. Entre os dias 12 e 21 de setembro, o Estádio Nacional de Tóquio, que sediou as provas olímpicas de 2020, será o palco do Campeonato Mundial de Atletismo de 2025.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Olímpico

Caio Bonfim é um dos destaques do Brasil para o Mundial de Atletismo (Foto: AFP)

A cobertura completa do Mundial de Atletismo de Tóquio 2025 será feita pelo Sportv, que exibirá as principais provas ao vivo. ➡️ Clique para assistir no Sportv

Destaques do Brasil no Mundial de Atletismo

A delegação brasileira, composta por 47 atletas (20 mulheres e 27 homens), chega a Tóquio com a expectativa de figurar no pódio. A equipe nacional mescla nomes experientes com promessas que já se destacam no cenário internacional.

continua após a publicidade

Entre os principais atletas que representam o Brasil estão:

Alison dos Santos: Campeão mundial nos 400m com barreiras, "Piu" é a principal esperança de medalha e também competirá no revezamento 4x400m.

Caio Bonfim: O marchador de Brasília, um dos mais experientes da delegação, disputará as provas de 20km e 35km da marcha atlética.

Matheus Lima: O jovem talento dos 400m com barreiras é um dos nomes promissores que buscam solidificar sua posição na elite global.

➡️ Vice-campeã mundial dos 1.500 metros está fora do Mundial de Atletismo por doping

Programação do Mundial de Atletismo

A diferença de 12 horas no fuso horário do Japão (que está à frente de Brasília) fará com que as principais finais sejam disputadas durante a manhã no Brasil. A programação de eventos chaves inclui:

continua após a publicidade

12 de setembro — Marcha atlética masculina de 35 km

14 de setembro — Finais dos 100 m masculino e feminino, maratona masculina

15 de setembro —Salto com vara masculino

16 de setembro — Final dos 1500 m feminino

17 de setembro — Final dos 1500 m masculino

18 de setembro — Finais dos 400 m masculino e feminino

19 de setembro — Finais dos 200 m masculino e feminino

21 de setembro — Encerramento do Campeonato, com finais dos revezamentos