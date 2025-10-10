Rubens Barrichello vira embaixador de nova marca da Fórmula 1

O ex-piloto de Fórmula 1, bicampeão da Stock Car Rubens Barrichello e, atualmente, na Nascar Brasil, ataca em nova frente. Ele se tornou embaixador da Audi no Brasil, montadora que pertence à alemã Volskwagen e que vai, a partir do que vem, integrar o grid da principal categoria do automobilismo.

- Ter Rubens Barrichello como embaixador é um momento de grande significado para a Audi do Brasil. Ele representa uma história de vitórias, persistência e paixão pelo automobilismo, valores que ecoam fortemente com o DNA da Audi - destaca Gerold Pillekamp, head de Marketing e Comunicação da Audi do Brasil. E completa:

- Ao longo dos próximos anos, ele será uma voz autêntica que conectará nossos clientes com a riqueza e o desafio do mundo das corridas, especialmente no contexto da entrada da marca na Fórmula 1. Essa sinergia será fundamental para fortalecer a presença da Audi no segmento esportivo no mercado brasileiro - analisa.

A ideia da montadora é envolver Barrichello em eventos exclusivos. Isso a partir deste mês de outubro.

- Estou extremamente feliz em me tornar embaixador da Audi, especialmente neste momento em que a marca avança para a maior competição do automobilismo do mundo - destaca Rubinho.

A própria Audi reforçou a entrada no grid da Fórmula 1 no grid do ano que vem. E com um piloto brasileiro na equipe.

Confira trechos da nota do braço brasileiro da empresa

"A Audi confirmou sua entrada na Fórmula 1 a partir de 2026 e se prepara para o grande anúncio. A escolha deste momento para ingressar na competição máxima do automobilismo não é aleatória: o novo regulamento de 2026 da Fórmula 1 prevê maior eletrificação, uso de combustível sustentável e limites de custo mais rígidos, abrindo espaço para fabricantes automotivos com ambições tecnológicas e responsabilidade corporativa."

"Com horizonte definido para 2026, a Audi acelerará suas ações técnicas, organizacionais e de comunicação. A estrutura profissional é composta por Mattia Binotto como diretor operacional e técnico, Jonathan Wheatley como chefe de equipe, além dos pilotos Nico Hülkenberg e o brasileiro Gabriel Bortoleto. O desenvolvimento da unidade de potência ocorrerá no polo especializado da Audi Sport, na Alemanha, buscando máxima eficiência e confiabilidade.

Para o público brasileiro, a previsão é que essa jornada comece a ganhar corpo nos próximos meses, com conteúdos, eventos de ativação e experiências que antecipem o que vem pela frente."