Palco da 19ª etapa da F1 na temporada de 2025, o Circuito das Américas rebece o Grande Prêmio dos Estados Unidos neste fim de semana, entre os dias 17 e 19 de outubro. O circuito de Austin, no Texas (EUA), é um dos mais modernos do calendário, além de ser marcado pela combinação de curvas e retas de alta aceleração. Com disputa em aberto na Fórmula 1, conheça com o Lance! os principais detalhes da etapa.

continua após a publicidade

➡️GP dos Estados Unidos: confira programação, onde assistir e horário de etapa da F1

Assim como na última edição, o GP dos Estados Unidos contará com a corrida Sprint, no sábado (18), além da corrida tradicional que acontece no domingo. Para a etapa, a Pirelli selecionou três compostos de pneus: C3 Duro, C4 Médio e C5 Macio – essa é a segunda vez na temporada que a empresa decide por compostos não consecutivos. A partir dessa escolha incomum, é possível esperar algumas estratégias das equipes.

🏎️ Conheca o Circuito das Americas

Capital do Texas, nos Estados Unidos, Austin sedia o Grande Prêmio dos Estados Unidos de Fórmula 1 desde 2012. O Circuito das Américas possui 5,513 km de extensão e 20 curvas — à esquerda e à direita —, totalizando 56 voltas ao longo da corrida. É uma pista conhecida pelas variações de elevação, que desafiam os pilotos desde o primeiro setor.

continua após a publicidade

Projetado por Hermann Tilke, o traçado reúne referências a outros circuitos icônicos da Fórmula 1. A primeira curva, ampla e íngreme, foi inspirada na Eau Rouge, de Spa-Francorchamps. Já as curvas três a seis remetem à sequência Maggots e Becketts, de Silverstone. Por fim, o trecho entre as curvas 16 e 18 reproduz a famosa curva oito de Istambul Park, no GP da Turquia — uma das mais longas e técnicas do automobilismo mundial.

Circuito dos Américas, no GP dos Estados Unidos (Foto: Divulgação/Fórmula 1)

🏎️ Altas temperaturas preocupam a F1

A questão climática e o impacto do calor na gestão dos pneus, além da saúde dos pilotos, voltam a ser um problema na F1 2025. Para o GP dos Estados Unidos, a previsão do fim de semana é de temperaturas ainda mais altas do que a última temporada, podendo ultrapassar os 32°C. Com isso, é provável que a Fórmula 1 emita o segundo alerta de calor do calendário logo após o primeiro, que aconteceu no GP de Singpura.

continua após a publicidade

As altas temperaturas só intensificam a necessidade de preservação dos pneus, devido ao número grande de curvas de alta velocidade do Circuito das Américas. Vale lembrar, também, que por mais que a previsão seja de calor, Austin é conhecido pela oscilação considerável de um dia para o outro.

Charles Leclerc com o colete de esfriamento na F1 2025 (Foto: Lillian SUWANRUMPHA / AFP)

Novo alerta de calor e possível volta dos coletes de esfriamento

Os pilotos utilizam múltiplas camadas de roupas à prova de fogo, balaclava e capacete, o que torna o superaquecimento uma preocupação significativa para a saúde dos competidores.

O sistema de resfriamento consiste em um colete à prova de fogo equipado com tubos por onde circula um líquido refrigerado, alimentado por uma bomba. As equipes adotaram diferentes abordagens para o design e instalação do sistema, com variações no posicionamento do dispositivo de resfriamento e da bomba.

🏎️ Quais os pneus e estatégias de paradas?

Para a corrida deste fim de semana, a Pirelli selecionou três compostos de pneus: C3 Duro, C4 Médio e C5 Macio – essa é a segunda vez na temporada que a empresa decide por compostos não consecutivos. No entanto, como é etapa de Sprint, cada piloto terá "apenas" 12 conjuntos de pneus, sendo dois conjuntos de pneus duros (marcados em branco), quatro de médios (marcados em amarelo) e seis de macios (marcados em vermelho).

Para o GP dos Estados Unidos, é comum que os pilotos escolham estratégias de apenas uma ou duas trocas de pneus. No entanto, a reforma do asfalto do ano passado pode interferir diretamente na escolha de cada equipe, principalmente após a evolução da pista durante o fim de semana.

Previsão da Pirelli para o GP dos Estados Unidos na F1 2025 (Foto: Divulgação/Pirelli)

Na ocasião, em 2024, a borracha depositada pelos pneus aumentou progressivamente a aderência da superfície, o que tornou o circuito mais rápido e reduziu os tempos de volta ao longo das sessões. Esta evolução também afeta o comportamento dos pneus, tornando-os menos propensos a deslizamentos e degradação.

Como foi em 2024?

No Grande Prêmio dos Estados Unidos do ano passado, 15 pilotos iniciaram a corrida com pneus médios, incluindo todos os que chegaram ao pódio. Os cinco restantes escolheram o composto duro C2. Vale destacar que as temperaturas durante a corrida ultrapassaram 30°C.

A estratégia mais popular foi a de uma parada, com apenas alguns pilotos planejando duas paradas. Alexander Albon foi exceção, precisando ir aos boxes após apenas três voltas. Embora o pneu médio tenha mostrado sinais de desgaste na Sprint, na corrida principal os pilotos conseguiram estender o stint com gerenciamento cuidadoso.

🏎️ Curiosidades e possíveis ultrapassagens

Além das características marcantes do traçado, as ultrapassagens também são um elemento crucial em Austin, que costuma proporcionar um bom número de duelos ao longo da corrida. Em 2023, o Grande Prêmio dos Estados Unidos registrou 39 ultrapassagens — número ligeiramente inferior às 59 realizadas no ano anterior. Os principais pontos de manobra estão nas curvas 1 e 12, onde o DRS tem papel fundamental.

Ultrapassagens são comuns no GP dos Estados Unidos (Foto: AFP)

As curvas de alta velocidade representam um desafio adicional para os pilotos, já que a perda de pressão aerodinâmica — o chamado downforce — nas zonas de turbulência pode comprometer o desempenho do carro. Nessas condições, o DRS torna-se essencial para compensar parte dessa deficiência e possibilitar disputas mais equilibradas.

Outro aspecto marcante do Circuito das Américas é a variação de elevação. Logo no primeiro setor, há um desnível de 41 metros em uma íngreme subida que leva a uma curva cega à esquerda — uma das mais desafiadoras e emblemáticas do calendário, palco frequente de lances decisivos.

Estratégias também desempenham papel importante em Austin. O undercut, quando o piloto antecipa a parada nos boxes para ultrapassar o rival à frente, costuma ser bastante eficaz no circuito, principalmente devido à diferença significativa de desempenho entre pneus novos e usados.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

🏎️ GP dos Estados Unidos de F1: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 17 DE OUTUBRO

🏎️ Treino Livre 1 - 14h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV

🏎️ Classificação sprint - 18h30 | BandSports e F1TV

SÁBADO, 18 DE OUTUBRO

🏎️ Corrida sprint - 14h | BandSports e F1TV

🏎️ Classificação - 18h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

DOMINGO, 19 DE OUTUBRO

🏎️ Corrida - 16h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real