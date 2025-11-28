menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Palmeiras x Flamengo: vidente prevê campeão da Libertadores e alerta que jogador vai 'atrapalhar'

Final será disputada dia 29 de novembro às 16h30 (de Brasília)

b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 28/11/2025
05:40
Abel Ferreira x Filipe Luís - Palmeiras x Flamengo
imagem cameraAbel Ferreira, técnico do Palmeiras, e Filipe Luis, treinador do Flamengo (Foto:Pablo PORCIUNCULA e JUAN MABROMATA/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A cigana Mãe Michele, que recebe a alcunha de "consultora espiritual dos famosos", leu as cartas do Flamengo e do Palmeiras e deixou a previsão para o campeão da Libertadores durante podcast ao vivo. A finalíssima será decidida neste final de semana. O confronto está marcado para sábado (29), às 18h (de Brasília), no Estádio Monumental, em Lima, no Peru.

continua após a publicidade

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

"Para mim a resposta desse jogo vai ser o Flamengo. Tem um homem no Flamengo que pode dar uma atrapalhada no time. Esse homem precisa ser contido. O time também tem umas perdas financeiras para o futuro. Podem até ser insignificantes, porque é um time prospero aqui do Rio, né? Eu tenho que falar tudo que aparece aqui... Mas, para mim, dos dois, as cartas melhores são do Flamengo. As cartas apontam alegrias para o Palmeiras, mas não na Libertadores."

A final da Libertadores: Palmeiras x Flamengo

A equipe que levantar a taça no dia 29 se tornará o primeiro clube brasileiro tetracampeão da Libertadores. O Palmeiras soma três títulos, mesma marca do Flamengo. Os times voltam a se encontrar em uma final após quatro anos.

continua após a publicidade

➡️ Flamengo ou Palmeiras? Francês do Real Madrid escolhe lado na final

Em 2021, Palmeiras e Flamengo decidiram a competição em Montevidéu, no Uruguai. Na ocasião, a equipe comandada por Abel Ferreira venceu por 2 a 1, com o gol do título marcado por Deyverson, na prorrogação.

Prováveis escalações

🔴Flamengo: Rossi, Varela, Léo Ortiz*, Léo Pereira, Alex Sandro, Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Carrascal, Bruno Henrique e Luiz Araújo.

🟢Palmeiras: Carlos Miguel, Khellven, Gustavo Gómez, Murilo, Piquerez, Bruno Fuchs, Andreas Pereira, Allan; Veiga; Flaco López e Vitor Roque.

continua após a publicidade
Flamengo e Palmeiras jogam a final da Libertadores
Palmeiras e Flamengo disputam a final da Libertadores, no sábado (28) (Foto: Divulgação/Conmebol)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias