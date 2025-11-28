A cigana Mãe Michele, que recebe a alcunha de "consultora espiritual dos famosos", leu as cartas do Flamengo e do Palmeiras e deixou a previsão para o campeão da Libertadores durante podcast ao vivo. A finalíssima será decidida neste final de semana. O confronto está marcado para sábado (29), às 18h (de Brasília), no Estádio Monumental, em Lima, no Peru.

"Para mim a resposta desse jogo vai ser o Flamengo. Tem um homem no Flamengo que pode dar uma atrapalhada no time. Esse homem precisa ser contido. O time também tem umas perdas financeiras para o futuro. Podem até ser insignificantes, porque é um time prospero aqui do Rio, né? Eu tenho que falar tudo que aparece aqui... Mas, para mim, dos dois, as cartas melhores são do Flamengo. As cartas apontam alegrias para o Palmeiras, mas não na Libertadores."

A final da Libertadores: Palmeiras x Flamengo

A equipe que levantar a taça no dia 29 se tornará o primeiro clube brasileiro tetracampeão da Libertadores. O Palmeiras soma três títulos, mesma marca do Flamengo. Os times voltam a se encontrar em uma final após quatro anos.

Em 2021, Palmeiras e Flamengo decidiram a competição em Montevidéu, no Uruguai. Na ocasião, a equipe comandada por Abel Ferreira venceu por 2 a 1, com o gol do título marcado por Deyverson, na prorrogação.

Prováveis escalações

🔴Flamengo: Rossi, Varela, Léo Ortiz*, Léo Pereira, Alex Sandro, Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Carrascal, Bruno Henrique e Luiz Araújo.

🟢Palmeiras: Carlos Miguel, Khellven, Gustavo Gómez, Murilo, Piquerez, Bruno Fuchs, Andreas Pereira, Allan; Veiga; Flaco López e Vitor Roque.

