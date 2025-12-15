O Desimpedidos Esporte Clube, equipe da Kings League da "NWB", anunciou que fará uma parceria inédita com a "paiN Gaming", uma das maiores potências mundiais de e-sports. A empresa se tornará co-gestora da equipe que participa da Kings League, modalidade criada pelo ex-jogador Piqué, ídolo do Barcelona e da seleção espanhola.

Tanto o Desimpedidos quanto a empresa de e-sports ressaltaram que a Kings League é vista como uma grande potência não somente esportiva, mas também de entretenimento.

- A Kings League além de performance é entretenimento. É uma liga que converge com a comunidade dos e-sports pelo futebol gamificado com presidentes streamers, competitividade recheada de emoção até o último instante. Trazer a paiN junto com o Desimpedidos, duas marcas pioneiras em seus universos, somada com a força da torcida, abrimos novas possibilidades para marcas, torcedores e para a própria liga, e é a mistura que o DEC precisava para impulsionar a nova fase da equipe em 2026. - disse Edinho Potsch, co-CEO da NWB.

Thomas Hamence, CEO da "paiN Gaming", destacou que o acordo estratégico une a expertise competitiva e a comunidade engajada da "Tradição" ao poder de entretenimento e ao alcance do Desimpedidos.

- Esse movimento cria uma ponte cultural entre dois universos apaixonados e oferece uma oportunidade única de aproximar duas comunidades extremamente engajadas: a base fiel dos esports e o público vibrante da Kings League e do Desimpedidos. - afirmou Thomas.

Equipe Desimpedidos Esporte Clube e paiN Gaming. (Foto: Divulgação/NWB)

- Estamos desenvolvendo narrativas e produtos que combinam a intensidade competitiva do esporte eletrônico com o espírito de entretenimento do futebol. Nosso objetivo é ampliar o alcance da liga no Brasil e expandir a presença da paiN em novos territórios culturais, sempre entregando inovação para os nossos fãs. - completou o executivo.

Uma das principais mudanças dentro da equipe, que passou também pela "paiN Gaming", foi a reformulação do elenco. A equipe é presidida pelo influenciador Toguro.