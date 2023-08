A brasileira Bruna Takahashi, 41ª colocada do ranking mundial, conseguiu mais uma vitória de virada e avançou para as quartas de final do WTT Contender do Rio de Janeiro. Nesta sexta-feira (12), a mesatenista superou a coreana Li Yu-Jhun por 3 a 2 (parciais de 10-12, 11-7, 5-11, 11-7 e 11-7) na Arena Carioca 1, na Zona Oeste da capital fluminense. A atleta de 23 anos disputa a próxima partida neste sábado (12), às 11h10, contra a também sul-coreana Lee Eunhye, número 71 do mundo. Uma eventual semifinal será realizada no mesmo dia.