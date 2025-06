Flavio Briatore, consultor-executivo e chefe interino da Alpine, analisou a situação da equipe, que é a lanterna no Mundial de Construtores. O italiano minimizou os rivais à frente e disse que só são mais dedicados que a equipe francesa. Ele também comentou que a troca dos motores Renault por Mercedes em 2026 era uma mudança necessária para se manterem competitivos.

— Se você olhar para as equipes que estão à nossa frente, não há nada de especial nelas — disse Briatore ao jornal americano The New York Times. — São apenas pessoas, mais comprometidas, menos distraídas — seguiu.

— Não tem sido fácil para esta equipe. Contratar e demitir pessoas, sem ordem, sem direção, nada. Perdemos muita gente, mas agora, pouco a pouco, elas estão voltando para nós — salientou.

— Mudamos no lado comercial, no lado do marketing e temos três patrocinadores muito importantes. Trocamos muitas pessoas na parte técnica, a equipe está 85% completa, faltam pessoas-chave para sermos mais fortes no próximo ano, mas sei quem são elas. Prometi a Luca [de Meo, CEO da Renault] que, em dois ou três anos, a equipe estará no pódio ou muito perto dele — acrescentou.

Briatpre otimista com regulamento de 2026

A partir da temporada 2026, a Alpine será cliente de motores da Mercedes, abdicando de produzir as próprias unidades de potência. Briatore está otimista com o regulamento do próximo ano e declarou que a equipe de Enstone vai vencer corridas.

— O carro deste ano é bom, temos de tentar fazer tudo o que pudermos para ajudar os pilotos. Se você quiser competir no nível mais alto, seja qual for o seu negócio, você precisa estar no mesmo ritmo que os outros — explicou.

— Para uma equipe que quer lutar por vitórias, para ser campeã mundial, é uma decisão que precisamos tomar — encerrou o italiano sobre a troca de motores.

A Fórmula 1 volta de 13 a 15 de junho no Canadá, décima etapa da temporada 2025.