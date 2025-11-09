Vidente aponta o vencedor de Mirassol x Palmeiras
Equipes se enfrentam neste domingo (9), no Maião
Lutando pelo título do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras visita o Mirassol pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo (8). A bola rola às 20h30 (de Brasília), no Estádio Campos Maia. Diante do confronto decisivo, o vidente Luís Filho, do canal "Renascer das Cartas" apontou que o Verdão pode surpreender os donos da casa.
Segundo o tarólogo, o MIrassol deve fazer uma pressão inicial com jogadas em velocidade, tentando dificultar o jogo do Verdão. No entanto, a equipe pode encontrar obstáculos e precisa ficar atenta aos espaços deixados, durante suas investidas ao ataque. Para Luís Filho, a estratégia pode se tornar ineficaz no decorrer dos 90 minutos.
Por outro lado, o vidente destacou que o Palmeiras pretende não ceder espaços durante as investidas do adversário. Luís Filho reforçou que a equipe comandada por Abel Ferreira vai adiantar suas linhas para pressionar a defesa adversária. Na visão do tarólogo, o Verdão vai construir o resultado positivo através da organização.
Numa visão geral, o tarólogo reforçou que o Palmeiras pode levar a melhor pela entrega de seus jogadores durante os 90 minutos, principalmente se conseguir pressionar a defesa do Mirassol. A tendência é de mais uma vitória da equipe de Abel Ferreira neste Campeonato Brasileiro.
Mirassol x Palmeiras
Brigando na parte de cima da tabela de classificação, as equipes começam a definir seu futuro a partir das 20h30 (de Brasília), no Estádio Campos Mais. Com 68 pontos somados, o Palmeiras quer abrir vantagem para o vice-líder, enquanto o Mirassol quer confirmar a classificação para a Libertadores, via Campeonato Brasileiro.
