menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Vidente aponta o vencedor de Mirassol x Palmeiras

Equipes se enfrentam neste domingo (9), no Maião

Breno-Carvalho-Cardao-Prata-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 09/11/2025
07:15
Palmeiras x Mirassol no 1º turno do Campeonato Brasileiro
imagem cameraPalmeiras x Mirassol no 1º turno do Campeonato Brasileiro (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Lutando pelo título do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras visita o Mirassol pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo (8). A bola rola às 20h30 (de Brasília), no Estádio Campos Maia. Diante do confronto decisivo, o vidente Luís Filho, do canal "Renascer das Cartas" apontou que o Verdão pode surpreender os donos da casa.

continua após a publicidade

Com direito a virada nos minutos finais, IA crava o vencedor de Mirassol x Palmeiras

Segundo o tarólogo, o MIrassol deve fazer uma pressão inicial com jogadas em velocidade, tentando dificultar o jogo do Verdão. No entanto, a equipe pode encontrar obstáculos e precisa ficar atenta aos espaços deixados, durante suas investidas ao ataque. Para Luís Filho, a estratégia pode se tornar ineficaz no decorrer dos 90 minutos.

Por outro lado, o vidente destacou que o Palmeiras pretende não ceder espaços durante as investidas do adversário. Luís Filho reforçou que a equipe comandada por Abel Ferreira vai adiantar suas linhas para pressionar a defesa adversária. Na visão do tarólogo, o Verdão vai construir o resultado positivo através da organização.

continua após a publicidade

Numa visão geral, o tarólogo reforçou que o Palmeiras pode levar a melhor pela entrega de seus jogadores durante os 90 minutos, principalmente se conseguir pressionar a defesa do Mirassol. A tendência é de mais uma vitória da equipe de Abel Ferreira neste Campeonato Brasileiro.

➡️Mirassol vai criar departamento exclusivo para o futebol feminino

Mirassol x Palmeiras

Brigando na parte de cima da tabela de classificação, as equipes começam a definir seu futuro a partir das 20h30 (de Brasília), no Estádio Campos Mais. Com 68 pontos somados, o Palmeiras quer abrir vantagem para o vice-líder, enquanto o Mirassol quer confirmar a classificação para a Libertadores, via Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Palmeiras x Mirassol no 1º turno do Campeonato Brasileiro (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)
Palmeiras x Mirassol no 1º turno do Campeonato Brasileiro (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias