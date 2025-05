Bruno Santos e Leandro Peres vão competir no Carlifórinia Pro, pela categoria Open Bodybuilding, valendo vaga para o Mr. Olympia 2025. O evento acontecerá no próximo sábado (24) e será realizado no Anehaim Marriott, na Califórnia, Estados Unidos.

Dois dos maiores representantes da categoria Open no Brasil, Leandro Peres e Bruno Santos ainda não garantiram a sua vaga para o Mr. Olympia 2025. Os brasileiros têm grandes chances de vencer o show, porém o americano Regan Grimes será um obstáculo duríssimo a ser batido.

Brasileiros no Califórnia Pro

Tendo competido em dois campeonatos importantes recentemente - Arnold Classic South America e Pittsburgh Pro -, Leandro Peres espera apresentar seu melhor físico até aqui e se classificar para o Mr. Olympia vencendo o Califórnia Pro. O brasileiro, de 33 anos, ficou na segunda colocação no Brasil, perdendo apenas para o GoodVito, e conquistou o sexto lugar em Pittsburgh.

Com o título de segundo brasileiro melhor colocado na história do Mr. Olympia na categoria Open (13 lugar), Bruno Santos retorna aos palcos após uma temporada de off season (descanso e ganho muscular). O brasileiro, de 33 anos, espera chocar o mundo do fisiculturismo mais uma vez, com seu físico agressivo e denso, e conquistar a vaga para a maior competição de bodybuilding do mundo.

Apenas a categoria Open participará do Califórnia Pro. A organização do evento ainda não divulgou o horário das prévias e das finais.

