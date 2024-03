Brasileiros se sobressaem no Pré-Olímpico de Remo e garantem vagas para Paris 2024

Lucas Vertgein durante comemoração (Foto: Satiro Sodré / CBR)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 16/03/2024 - 15:16 • São Paulo (SP) • Atualizada em 16/03/2024 - 16:23

Dois brasileiros conseguiram se sobressair nas provas finais do Pré-olímpico Continental, que foram realizadas no Rio de Janeiro, e, com isso, asseguraram suas respectivas vagas nas Olimpíadas de Paris 2024.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O país garantiu mais dois espaços no maior evento esportivo do planeta com Lucas Verthein, no skiff simples masculino, e Beatriz Tavares, no skiff simples feminino.

➡️ Medina se classifica, mas outros seguem na briga: o calendário do Time Brasil até Paris 2024

COMO CONQUISTARAM A CLASSIFICAÇÃO?

Beatriz conseguiu ficar com a medalha de ouro na prova feminina depois de superar a campeã dos Jogos Pan-Americanos. No masculino, Lucas Verthein não teve dificuldades para confirmar o favoritismo e ficar com a vaga.

Ainda ocorreram duas provas com atletas brasileiros, mas eles não conseguiram alcançar a tão almejada vaga olímpica. Na categoria do skiff duplo peso leve feminino, Isabelle Falck e Manu Abreu terminaram em quarto lugar na prova decisiva, que garantia a classificação para as duas primeiras colocadas. Já na disputa masculina, Evaldo Becker e Pedro Turchtengen conquistaram a terceira posição, mas não o suficiente para garantir a vaga nos Jogos Olímpicos.