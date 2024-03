Quantos brasileiros já ganharam a eLibertadores?

Esta será a quarta edição (Foto: Divulgação)







16/03/2024 - São Paulo (SP)

Neste final de semana, a edição da eLibertadores 24 acontecerá em um rooftop localizado na capital paulista. A competição nesta modalidade acontece desde o lançamento do Fifa 21, e por uma questão de curiosidade, em todas as três edições disputadas até então, três brasileiros saíram com o título.

Na primeira, o campeão foi Pedro Resende. Na edição de 2022, foi a vez de Paulo Henrique, conhecido como “PHzin”. Em 2023, Gabriel “Baxada” levou o título. Neste ano, entre os 16 participantes, somente quatro não são brasileiros.

No sábado (16), quatro grupos de quatro jogadores competirão na fase de grupos. Os dois melhores de cada grupo avançarão para as rodadas eliminatórias, que acontecerão no domingo (17).

As partidas serão disputadas em formato de eliminação direta nas quartas de final, semifinais e finais. Os jogos contarão com transmissões simultâneas em espanhol, português e inglês.

Veja a lista de participantes:

