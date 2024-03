Swiatek brilha e desafia Sakkari na final de Indian Wells

Swiatek vibra com vitória em Indian Wells (Foto: BNP Paribas Open)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/03/2024 - 11:38 • Indian Wells (EUA)

A polonesa Iga Swiatek, que ocupa a posição número 1 do mundo no tênis, está na grande final do WTA 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos, após dominar a ucraniana Marta Kostyuk, 32ª colocada do ranking, e na luta pelo bicampeonato do torneio já conhece sua grande desafiante na finalíssima.

Na quadra central de Indian Wells, Swiatek precisou de 1h03 para fechar a partida com 6/2 e 6/1. Na luta pelo título de Indian Wells, Swiatek vai encarar a grega Maria Sakkari, 9ª colocada, que passou pela americana Coco Gauff, 3ª, em jogo marcado pela paralisação por conta da chuva.

Esta será a 10ª final de torneio nível WTA 1000 da carreira da polonesa. Jogando a semifinal do WTA de Indian Wells pela terceira vez consecutiva, Sakkari entrou em quadra determinada a reeditar a final do torneios em 2022 em que perdeu o título para a polonesa Iga Swiatek, e buscou seu jogo agressivo e enfático buscando as paralelas para superar a campeã do US Open.

Em busca de título inédito na carreira, Sakkari já enfrentou Iga cinco vezes no circuito profissional e a grega levou a melhor em três dos encontros, porém, perdeu a final de Indian Wells entre elas em 2022, que foi a última vez que elas se enfrentaram.