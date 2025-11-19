Brasileiros nas oitavas do Mundial de Vôlei de Praia; veja os adversários
Os próximos confrontos dos brasileiros serão na quinta (20)
- Matéria
- Mais Notícias
Cinco duplas brasileiras disputam, na madrugada de quarta (19) para quinta-feira (20), as vagas nas quartas de final do Mundial de Vôlei de Praia, realizado em Adelaide, Austrália.
Ataque letal leva Carol e Rebecca às oitavas do Mundial de Vôlei de Praia
Mais Esportes
Tie break ‘interminável’ confirma Evandro e Arthur nas oitavas do Mundial de Vôlei de Praia
Mais Esportes
Em jogo dramático, Thâmela e Vic se recuperam e avançam às oitavas do Mundial de Vôlei de Praia
Mais Esportes
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
Programação dos jogos:
- 00h - Thâmela/Vic x Lazarenko/Romaniuk
- 1h -Duda/Ana Patrícia x Donlin/Denaburg
- 1h - Evandro/Arthur Lanci x Krattiger/Dillier
- 5h30 - Carol/Rebecca x Ittlinger/Grüne
- 6h - André/Renato x Hölting Nilsson/Andersson, E.
➡️ Ataque letal leva Carol e Rebecca às oitavas do Mundial de Vôlei de Praia
✅Ficha técnica
Mundial de Vôlei de Praia - Oitavas de final
📆 Data: quinta-feira, 20 de novembro de 2025;
📍 Local: Adelaide, na Austrália;
📺 Onde assistir: SporTV 2 e no streaming Volleyball World TV (VBTV).
➡️ Em jogo dramático, Thâmela e Vic se recuperam e avançam às oitavas do Mundial de Vôlei de Praia
➡️ André e Renato garantem vaga nas oitavas do Mundial de Vôlei de Praia
Resultados das duplas brasileiras
A primeira dupla masculina do Brasil a garantir vaga nas oitavas foi André e Renato. Em Adelaide, na Austrália, eles levaram a melhor sobre os poloneses Hammarberg e Berger T. por 2 sets a 0 (21/15 e 21/14). Os brasileiros enfrentarão os suecos Hölting Nilsson e Andersson na próxima quinta (20), às 6h (de Brasília).
Nas duplas femininas, Duda e Ana Patrícia garantiram a classificação na última terça (18) ao vencerem a dupla porto-riquenha Gonzalez e Navas por dois a zero. A próxima disputa da dupla serão as americanas Donlin e Denaburg.
Thâmela e Vic protagonizaram um jogo de altas emoções. A vitória veio apenas no tie-break, após a dupla brasileira vencer o primeiro set e sofrer o revés no segundo. A parcial decisiva terminou em 19 a 17, favorável ao Brasil, contra as francesas Placette e Richard. As próximas adversárias serão as ucranianas Lazarenko e Romaniuk, também na quinta (20), à 00h (de Brasília).
Evandro e Lanci também avançaram em um confronto apertado. Eles fizeram 21-15, 17-21 e 25-23 contra os australianos Fuller e O'Dea B.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias