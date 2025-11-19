Brasileiros nas oitavas do Mundial de Vôlei de Praia; veja os adversários

Cinco duplas brasileiras disputam, na madrugada de quarta (19) para quinta-feira (20), as vagas nas quartas de final do Mundial de Vôlei de Praia, realizado em Adelaide, Austrália.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Programação dos jogos:

00h - Thâmela/Vic x Lazarenko/Romaniuk 1h -Duda/Ana Patrícia x Donlin/Denaburg 1h - Evandro/Arthur Lanci x Krattiger/Dillier 5h30 - Carol/Rebecca x Ittlinger/Grüne 6h - André/Renato x Hölting Nilsson/Andersson, E.

➡️ Ataque letal leva Carol e Rebecca às oitavas do Mundial de Vôlei de Praia

✅Ficha técnica

Mundial de Vôlei de Praia - Oitavas de final

📆 Data: quinta-feira, 20 de novembro de 2025;

📍 Local: Adelaide, na Austrália;

📺 Onde assistir: SporTV 2 e no streaming Volleyball World TV (VBTV).

continua após a publicidade

➡️ Em jogo dramático, Thâmela e Vic se recuperam e avançam às oitavas do Mundial de Vôlei de Praia

➡️ André e Renato garantem vaga nas oitavas do Mundial de Vôlei de Praia

Carol e Rebecca no Mundial (Foto: Volleyball World)

Resultados das duplas brasileiras

A primeira dupla masculina do Brasil a garantir vaga nas oitavas foi André e Renato. Em Adelaide, na Austrália, eles levaram a melhor sobre os poloneses Hammarberg e Berger T. por 2 sets a 0 (21/15 e 21/14). Os brasileiros enfrentarão os suecos Hölting Nilsson e Andersson na próxima quinta (20), às 6h (de Brasília).

continua após a publicidade

Nas duplas femininas, Duda e Ana Patrícia garantiram a classificação na última terça (18) ao vencerem a dupla porto-riquenha Gonzalez e Navas por dois a zero. A próxima disputa da dupla serão as americanas Donlin e Denaburg.

Thâmela e Vic protagonizaram um jogo de altas emoções. A vitória veio apenas no tie-break, após a dupla brasileira vencer o primeiro set e sofrer o revés no segundo. A parcial decisiva terminou em 19 a 17, favorável ao Brasil, contra as francesas Placette e Richard. As próximas adversárias serão as ucranianas Lazarenko e Romaniuk, também na quinta (20), à 00h (de Brasília).

Evandro e Lanci também avançaram em um confronto apertado. Eles fizeram 21-15, 17-21 e 25-23 contra os australianos Fuller e O'Dea B.