O jogo entre Thâmela/Vic e as francesas Placette/Richard foi de altas emoções para o vôleifã acordado na madrugada desta quarta-feira (19). As brasileiras venceram o primeiro set, mas sofreram o revés no segundo. Assim, a partida foi para a terceira parcial, decidida apenas no 19 a 17, favorável ao Brasil. As parciais dos dois primeiros sets foram 21/17, 15/21. ➡️ Veja os lances do confronto

Thâmela foi a maior pontuadora do lado brasileiro, com 24 pontos marcados. Destes, 19 foram de ataque, três de bloqueio e dois de saque. A dupla com Vic, número 1 do ranking mundial, avançou ao mata-mata após terminarem a primeira fase na liderança do Grupo A.

Como foi a partida?

O Brasil teve um ótimo início de jogo, logo se distanciando no placar. Thâmela e Vic mantiveram o controle até o final e venceram a primeira parcial por 21 a 17. No entanto, a situação da segunda parcial foi outra. O set já começou equilibrado, e as brasileiras tinham dificuldades em ler o jogo adversário. Aproveitando esses momentos, Placette e Richard construíram vantagens e fecharam a parcial em 15/21.

Com isso, a partida teve que ser decidida no tie break. E o roteiro foi dramático. Thâmela e Vic ficaram atrás no placar a maior parte do tempo e salvaram alguns match points, do mesmo modo que fizeram as adversárias. O jogo foi decidido apenas no 19 a 17, favorável ao Brasil, que teve ótimo desempenho nos saques na reta final. O resultado garante à Thâmela e Vic a vaga nas oitavas de final do Mundial de Vôlei de Praia.

Thâmela e Vic no Mundial de Vôlei de Praia (Foto: Volleyball World)

O Mundial de Vôlei de Praia

Entre os dias 13 e 23 de novembro, a cidade de Adelaide, na Austrália, recebe os jogos do Mundial de Vôlei de Praia 2025. A competição, que estreou em 1997 e acontece de dois em dois anos, chega a sua 15ª edição nesta temporada. O Brasil é o maior vencedor do torneio, somando 35 pódios, entre as categorias feminina e masculina.