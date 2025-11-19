André e Renato garantem vaga nas oitavas do Mundial de Vôlei de Praia

André e Renato formam a primeira dupla masculina do Brasil garantida nas oitavas de final do Mundial de Vôlei de Praia 2025. Em Adelaide, na Austrália, os brasileiros venceram os austríacos Hammarberg e Berger T. por 2 sets a 0. As parciais foram 25/15 e 25/14. ➡️ Veja os lances do confronto

continua após a publicidade

Renato foi caçado no saque adversário, na primeira temporada que joga na saída de rede, e foi o maior pontuador da partida. O atleta anotou 21 pontos, sendo 17 de ataque e quatro de saque, fundamentais para a vitória verde-amarela.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Como foi a partida?

O jogo começou equilibrado no placar. André e Renato tinham oportunidades de construírem sequência, mas pecavam em alguns ataques e saques. A primeira vez que a Áustria abriu foi no 7 a 5. Porém, no meio do set, os austríacos passaram a cometer mais erros, e os brasileiros gostaram mais da partida. A partir daí, a dupla brasileira manteve o controle, se distanciou cada vez mais e fechou a primeira parcial em 21 a 15.

continua após a publicidade

Já o segundo set começou em um ritmo um pouco abaixo, com mais erros de ambos os lados. Repetindo a primeira parcial, os brasileiros se distanciaram no placar no meio do set e seguiram dominantes a partir de então. Os austríacos chegaram a esboçar uma reação, mas não foi suficiente. Assim, André e Renato venceram o segundo set por 21 a 14 e ganharam a partida por 2 sets a 0, garantindo a vaga nas oitavas de final do Mundial.

André e Renato no Mundial de Vôlei de Praia 2025 (Foto: Volleyball World)

➡️ Brasileiros buscam oitavas do Mundial de Vôlei de Praia; veja os adversários

O Mundial de Vôlei de Praia

Entre os dias 13 e 23 de novembro, a cidade de Adelaide, na Austrália, recebe os jogos do Mundial de Vôlei de Praia 2025. A competição, que estreou em 1997 e acontece de dois em dois anos, chega a sua 15ª edição nesta temporada. O Brasil é o maior vencedor do torneio, somando 35 pódios, entre as categorias feminina e masculina.