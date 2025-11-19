Ataque letal leva Carol e Rebecca às oitavas do Mundial de Vôlei de Praia

Com ataques fatais sobre as adversárias, Carol e Rebecca fecharam com chave de ouro o ciclo das disputas nos 16 avos de final do Mundial de Vôlei de Praia 2025, garantindo 100% de aproveitamento e a classificação de todos os quatro times para as oitavas. Carol Solberg e Rebecca foram as últimas a se classificar, juntando-se a Thâmela/Vic, André/Renato e Evandro/Lanci.

Como foi a partida?

Carol e Rebecca dominaram o confronto contra as anfitriãs australianas Fleming e Fejes, vencendo por dois sets a zero (21/14 e 21/18). As brasileiras demonstraram superioridade em quase todos os aspectos: somaram 22 pontos de ataque, foram eficientes no bloqueio e aproveitaram 15 erros das adversárias para assegurar a vitória.

Carol Solberg destacou-se como a maior pontuadora da dupla, anotando 19 pontos, sendo 15 de ataque e quatro de bloqueio. A campanha da dupla nas eliminatórias começou extremamente positiva com o resultado desta madrugada.

Suas próximas adversárias serão as alemãs Ittlinger e Grüne, nesta quinta-feira (20), às 5h30 (de Brasília).

Resultados das outras duplas brasileiras

Mais cedo, a primeira dupla masculina do Brasil a garantir vaga nas oitavas foi André e Renato. Em Adelaide, na Austrália, eles levaram a melhor sobre os poloneses Hammarberg e Berger T. por 2 sets a 0 (21/15 e 21/14). Os brasileiros enfrentarão os suecos Hölting Nilsson e Andersson na próxima quinta (20), às 6h (de Brasília).

Thâmela e Vic protagonizaram um jogo de altas emoções. A vitória veio apenas no tie-break, após a dupla brasileira vencer o primeiro set e sofrer o revés no segundo. A parcial decisiva terminou em 19 a 17, favorável ao Brasil, contra as francesas Placette e Richard. As próximas adversárias serão as ucranianas Lazarenko e Romaniuk, também na quinta (20), à 00h (de Brasília).

Evandro e Lanci também avançaram em um confronto apertado. Eles fizeram 21-15, 17-21 e 25-23 contra os australianos Fuller e O'Dea B.