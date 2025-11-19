Na madrugada desta quarta-feira (19), Arthur e Evandro se juntaram a André e Renato no grupo de duplas masculinas do Brasil confirmadas nas oitavas de final do Mundial de Vôlei de Praia. A classificação veio após a parceria vencer os neozelandeses Fuller e O'Dea B. por 2 sets a 1 (21/15, 17/21 e 25/23), em um tie break que parecia não acabar.

Arthur Lanci foi o maior pontuador do lado do Brasil, com 24 pontos marcados, todos de ataque. Porém, o jogador com mais acertos na partida foi o neozelandês Fuller. O atleta anotou 27 pontos, sendo 26 de ataque e um de bloqueio.

Como foi o jogo?

Com saques forçados de Evandro e ótima leitura de Arthur, a dupla brasileira construiu vantagem na metade da primeira parcial e manteve o controle até o final, quando venceram por 21 a 15. Já no segundo set, Evandro e Arthur começaram em ritmo abaixo a viram Fuller e O'Dea se distanciarem. Os brasileiros se aproximaram algumas vezes, mas não foi suficiente, e a partida teve que ser decidida no tie break, após um 21 a 17 para os neozelandeses na segunda parcial.

O terceiro set foi um verdadeiro "teste para cardíaco". A parcial ultrapassou bastante os 15 pontos e só terminou no 25 a 23. Pelo menos, a sensação foi de alívio para o voleifã que acompanhou a partida. Evandro e Arthur venceram após ataque para fora do adversário. Assim, fecharam o confronto em 2 sets a 1 e garantiram a vaga nas oitavas de final do Mundial de Vôlei de Praia.

O Mundial de Vôlei de Praia

Entre os dias 13 e 23 de novembro, a cidade de Adelaide, na Austrália, recebe os jogos do Mundial de Vôlei de Praia 2025. A competição, que estreou em 1997 e acontece de dois em dois anos, chega a sua 15ª edição nesta temporada. O Brasil é o maior vencedor do torneio, somando 35 pódios, entre as categorias feminina e masculina.