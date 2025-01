Brasileiros invadem rede social de Sonego: ‘Feijoada é melhor que pizza’

Depois de brasileiros invadirem as redes sociais do russo Andrey Rublev logo após o sorteio na última quinta-feira, agora Lorenzo Sonego vem sendo vítima dos torcedores de nosso país. O italiano irá encarar João Fonseca pela segunda rodada do Australian Open, na madrugada/manhã de quinta-feira (16).

Em uma postagem no Instagram em colaboração com o Australian Open mostrando o que pode ser o melhor ponto do torneio contra Stan Wawrinka, os brasileiros estão escrevendo mensagens para o próximo adversário do brasileiro João Fonseca na segunda rodada do Australian Open.

Algumas mensagens como "Feijoada é melhor que pizza", "Pinga é melhor que Vinho! Para cima Fonseca!".

Outras mais incisivas como "Fonseca vai te pegar", "Fonseca está chegando" e outros dando zombando e atacando: "Está pronto para passar pela tempestade que lhe aguarda logo ali? 😂😂😂", "Durma bem que a direita do Fonseca está andando a 180".

Comentários no post do tenista Lorenzo Sonego (Foto: Reprodução)

O confronto acontece na noite desta quarta-feira ou madrugada/manhã de quinta-feira. Fonseca fez história ao derrotar Rublev, nono do mundo, por 3 sets a 0 sendo o mais jovem brasileiro a ganhar uma partida de Grand Slam na Era Aberta do tênis. Ele tem posição quase garantida no top 100 do ranking mundial e o italiano é o atual 55º colocado. Será o segundo duelo entre eles. Fonseca o derrotou ano passado em Bucareste, na Romênia.