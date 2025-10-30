Brasileiro Netinho Marques é prata no Mundial de Taekwondo Wuxi 2025

Para fechar com chave de ouro, Edival Pontes, o Netinho Marques, conquistou a medalha de prata na categoria até 74kg do Campeonato Mundial de Taekwondo Wuxi 2025. A competição foi encerrada nesta quinta-feira (30) na China. O atleta paraibano de 28 anos, medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos Paris 2024 na categoria 68kg, chegou à sua segunda final em mundiais, repetindo o feito de Guadalajara 2022.

Campanha de Netinho

Na decisão pelo ouro, Netinho foi superado pelo uzbeque Najmiddin Kosimkhojiev. Durante sua trajetória até a final, o brasileiro venceu importantes adversários, incluindo um campeão mundial e um medalhista de prata olímpico.

Na caminhada rumo à decisão, o atual número 2 do ranking mundial derrotou o jordaniano Zaid Kareem na estreia, em uma revanche dos Jogos de Paris 2024, onde havia sido superado pelo mesmo adversário. Em seguida, venceu o então campeão mundial, o croata Marko Golubic, nas oitavas de final. Nas quartas, superou o chinês Cai Zhaoxun, e na semifinal eliminou o iraniano Amir Sina Bakhtiari.

O vice-campeonato em Wuxi representa o quarto pódio de Netinho em competições de grande porte e consolida sua posição entre os principais nomes do taekwondo mundial. O atleta, formado nas escolinhas do projeto social da Vila Olímpica Parahyba, soma agora medalhas em Jogos Olímpicos, Pan-Americanos e Mundiais, mantendo regularidade e evolução técnica desde o ciclo anterior.

Edival Marques, o Netinho Marques do Taekwondo com medalha de prata em Paris 2024 (Foto: Time Brasil)

Brasil no top 3

O Brasil terminou a competição em terceiro lugar no quadro geral de medalhas, com quatro pódios no total. Maria Clara Pacheco e Henrique Marques conquistaram medalhas de ouro, enquanto Milena Titoneli, assim como Netinho, ficou com a prata. A delegação brasileira ficou atrás apenas da Turquia, com três ouros, e da República da Coreia, que somou dois ouros, duas pratas e dois bronzes. O resultado confirmou a melhor campanha do Brasil na história dos Mundiais, com quatro medalhas, sendo duas de ouro e duas de prata.

Outros três brasileiros chegaram às quartas de final do Mundial: Matheus Gilliard na categoria 54kg masculina, Ícaro Miguel na 87kg e Paulo Ricardo Melo na 58kg masculina. Todos ficaram a uma vitória de garantir medalhas para o país.

Na categoria 53kg feminina, Nivea Barros representou o Brasil. A atleta estreou diretamente na segunda rodada, mas foi derrotada pela uzbeque Laylo Zayniddinova por 2 a 0, com parciais de 9 a 3 e 4 a 3.

O desempenho da equipe brasileira no Mundial de Taekwondo Wuxi 2025 reforça a posição do país como força emergente na modalidade, especialmente após os resultados obtidos nos Jogos Olímpicos de Paris.