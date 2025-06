Brasileiro finalista olímpico estreia na Diamond League em Paris

Nesta sexta-feira (20), acontece a etapa de Paris da Diamond League, circuito de nível mundial, organizado pela World Athletics, que conta com os principais nomes do esporte nas diversas modalidades. O brasileiro Luiz Maurício faz sua estreia na competição na temporada 2025, na mesma cidade onde se tornou finalista olímpico do lançamento de dardo em 2024, quebrando um tabu de 92 anos.

Na ocasião, o atleta mineiro fez um lançamento de 85,91m, marca que estabeleceu o novo recorde sul-americano. Até então, o último brasileiro a figurar numa final olímpica da modalidade havia sido Heitor Medina, nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 1932. Em 2025, Luiz Maurício melhorou o próprio recorde, atingindo os 86,34 m no Kip Keino Classic 2025, meeting do World Athletics Continental Tour-Gold, no dia 31 de maio, em Nairobi, Quênia.

- É a realização de um sonho estar na Diamond League. E é muito bom ter essa experiência, após um ótimo começo da temporada. Em todas as quatro competições deste ano lancei acima dos 80 metros, uma média alta. Vamos ver essa estreia... Acredito que vai ser muito legal porque venho fazendo uma boa preparação - projetou o atleta.

Para Luiz Maurício, a competição é importante como termômetro para o principal evento da temporada, o Mundial de Atletismo, que acontece entre os dias 13 a 21 de setembro, em Tóquio, no Japão. O brasileiro terá como adversários o alemão Julian Weber e o indiano Neeraj Chopra, prata olímpica, que ultrapassaram os 90 metros no lançamento do dardo na etapa de Doha da Diamond League.

- Estar com o primeiro e o segundo colocados do ranking mundial, num grupo de alta performance será uma boa preparação, pensando no Mundial - avaliou.

Brasileiros na Diamond League

Além de Luiz Maurício, o Brasil terá outros dois representantes na Diamond League em Paris. Almir dos Santos, o Almir Júnior, competirá no salto triplo, enquanto Matheus Lima volta a disputar os 400m com barreiras, depois da etapa de Estocolmo.

Matheus Lima disputa a etapa de Paris da Diamond League (Foto: Divulgação/ CBAt)

Alison dos Santos, o Piu, não competirá em Paris. Ele estreou na Diamond League na quinta-feira passada, com medalha de bronze nos 300m com barreiras na etapa de Oslo e, no domingo (15), em Estocolmo, fez sua melhor marca da temporada e conquistou a prata nos 400m com barreiras.

