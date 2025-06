Mundial de Judô: entenda como funciona a disputa por equipes

Depois de encerradas as categorias individuais do Mundial de Judô de Budapeste, a seleção brasileira volta ao tatame para a competição por equipes mistas, nesta sexta-feira (20), com classificatórias a partir das 5h e finais às 13h (horário de Brasília). O Lance! explica abaixo como funciona a prova, na qual o Brasil já conquistou três medalhas.

A prova por equipes mistas foi disputada no Mundial pela primeira vez na edição de 2017, em Budapeste, e foi incluída no programa olímpico a partir dos Jogos de Tóquio. Até então, a competição por equipes acontecia separadamente, em cada gênero, com a masculina estreando em 1994 e a feminina em 1997.

Como funciona a prova por equipes mistas

As equipes são formadas por seis judocas, sendo três mulheres das categorias até 57kg, até 70kg e acima de 78kg, e três homens das categorias até 73kg, até 90kg e acima de 100kg. Assim como nas disputas individuais, o chaveamento é definido pelo ranking mundial e o sistema classificatório permanece, com disputa de repescagem para as equipes eliminadas nas quartas de final.

A cada fase, cada atleta faz uma luta conforme a sua categoria e a equipe que vencer quatro confrontos primeiro é declarada vencedora. Em caso de empate, será sorteada uma categoria entre as seis para o combate definitivo.

Brasil na disputa por equipes

Desde a inclusão da prova por equipes mistas no Mundial de Judô, o Brasil subiu ao pódio três vezes, com uma prata e um bronze em Budapeste, em 2017 e 2021, e um bronze em Tóquio, em 2019. Antes disso, quando a prova por equipes era dividida por gênero, a equipe conquistou oito medalhas, sendo quatro pratas e dois bronzes para os homens e dois bronzes para as mulheres.

Brasil conquistou o bronze por equipes nos Jogos de Paris 2024 (Foto: Miriam Jeske/COB)

A equipe que disputa o Mundial de Budapeste, porém, tem mudanças em relação que conquistou o bronze nos Jogos Olímpicos em 2024. Dos dez atletas que foram a Paris, estão em Budapeste Daniel Cargnin, Rafael Macedo e Leonardo Gonçalves, além de Rafaela Silva e Bia Souza.