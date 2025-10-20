Gabriel Medina anuncia que vai ser pai pela primeira vez; saiba quem é a mãe

O surfista Gabriel Medina anunciou, neste domingo (19), que vai ser pai pela primeira vez na sua vida. A confirmação veio através de publicações nas redes sociais do atleta e de sua namorada, a bailarina Isabella Arantes.

Tricampeão mundial de surfe e conhecido pelo seu carisma, Gabriel Medina usou todo seu bom humor para anunciar que vai ter seu primeiro filho. No Instagram, ele publicou a foto de um ultrassom com um bebê sobre uma prancha de surfe.

A mãe do primeiro filho de Gabriel Medina é Isabella Arantes, bailarina com mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais. Com 27 anos, ela já trabalhou como dançarina do "Domingão do Faustão" e hoje é assistente de palco do "Domingo Legal".

Gabriel Medina, tricampeão mundial de surfe (Foto: Divulgação)

Gabriel Medina assumiu o romance com Isabella em agosto

Gabriel Medina e Isabella Arantes, que estão esperando um filho, anunciaram oficialmente o romance no dia 28 de agosto de 2025. Pouco antes de completar dois meses do anúncio, eles revelaram que vão ser papais.

A atual namorada do tricampeão mundial de surfe manteve relacionamento anterior com o cantor Zé Felipe, com quem ficou noiva em 2019. O noivado terminou no ano seguinte, quando o artista iniciou namoro com Virgínia Fonseca, com quem posteriormente se casou e teve três filhos.

A influenciadora também atua como empresária de sua própria marca de biquínis e participa como musa da escola de samba Salgueiro no Carnaval carioca.

🌊Compromissos no surf

No âmbito profissional, Gabriel Medina já tem data definida para voltar às competições. O surfista retornará ao Circuito Mundial (CT) em abril de 2026, durante a etapa de abertura em Bells Beach, na Austrália. O atleta encontra-se em fase de recuperação após procedimento cirúrgico no tendão do músculo peitoral maior do ombro esquerdo, lesão que o manteve afastado das competições por mais de quatro meses.