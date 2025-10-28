menu hamburguer
Brasileiro é confirmado em equipe da base da F1 que deu título a Bortoleto

Rafael Câmara venceu a Fórmula 3 neste ano

Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porRodrigo Fajardo Mendes,
Dia 28/10/2025
15:38
Atualizado há 1 minutos
O brasileiro Rafael Câmara, campeão da edição deste ano da Fórmula 3, foi confirmado na Fórmula 2, categoria de base mais próxima da Fórmula 1 (F1). Ele correrá na Invicta Racing, mesma equipe que Gabriel Bortoleto conquistou o título na temporada passada da Fórmula 2.

— Estou bastante orgulhoso de me juntar à Invicta Racing para a minha estreia na Fórmula 2. Nos últimos anos, a equipe se tornou o principal alvo de qualquer piloto que queira correr na Fórmula 2 e tem demonstrado repetidamente que sabe como desenvolver jovens pilotos — afirmou Rafael Câmara.

Rafael Câmara vence GP da Espanha de F3; Brasileiro é líder do campeonato (Foto: Reprodução / FIA Formula 3)

O piloto também relembrou a trajetória de Gabriel Bortoleto, brasileiro que conquistou o título da Fórmula 2 justamente na invicta e atualmente está na F1:

— É uma honra seguir o mesmo caminho de Gabriel Bortoleto e Leonardo Fornaroli nessa jornada rumo ao título de campeão. Após uma temporada incrível na Fórmula 3, neste ano, me sinto preparado para o próximo desafio, mal posso esperar.

Rafael Câmara venceu título da Fórmula 3 com atecedência

Rafael Câmara venceu o campeonato da Fórmula 3 com antecedência. O brasileiro venceu a corrida em Hungaroring, na Hungria, para garantir o título de campeão na Fórmula 3 em sua temporada de estreia.

Para entrar para história, Câmara começou a temporada com quatro pole positions nas cinco etapas iniciais disputadas, se tornando recordista na categoria. Em apenas 10 rodadas, a Fórmula 3 viu quatro vitórias do brasileiro, além dos muitos pontos conquistados para administrar bem a vantagem.

James Robinson, diretor da Invicta, elogiou o brasileiro:

— Estamos muito felizes em receber Rafael na Invicta Racing para 2026. Em todas as fases de sua carreira até o momento, ele demonstrou ritmo, consistência e maturidade, entregando resultados excepcionais que realmente falam por si.

