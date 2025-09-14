Brasileiro é colocado “fora de combate” e fica com a prata no Mundial de boxe

Em um dia histórico para o boxe brasileiro, quatro atletas chegaram à final do Mundial em Liverpool, na Inglaterra, e dois saíram com o ouro enquanto os outros dois com a prata. Luiz Gabriel Oliveira, o "Bolinha" (categoria até 60 kg), foi o último a lutar e saiu derrotado pelo argentino Abdumalik Khalokov.

Após dois rounds, o brasileiro sofreu golpes duros e teve um corte na bochecha, o que o deixou em uma stuação fora de combate. Essa foi uma decisão técnica dada pelos médicos e juízes para preservar a saúde do lutador. Com a luta interrompida, a pontuação que vale é a dos dois primeiros rounds.

Mais cedo, Rebeca Lima conquistou a primeira medalha de ouro do país ao derrotar a polonesa Aneta Rygielska na categoria até 60 kg por por 3 a 2 na decisão dos juízes.

Logo em seguida, Yuri Falcão (até 65 kg) e Isaias Ribeiro Filho (até 90 kg) garantiram a medalha de prata para o Brasil, após serem derrotados por Asadkhuja Muydinkhujaev, por 4 a 1 na decisão dos juízes, e Turabek Khabibullaev, respectivamente.

Luiz Oliveira, bolinha, vai às quartas de final no Mundial de Boxe Liverpool 2025 (Foto: Jacob Hammond/World Boxing)

Resultados do Mundial de boxe

Feminino -60kg - Rebeca Lima (BRA) x Aneta Rygielska (POL)

Masculino -65kg - Yuri Falcão (BRA) x Asadkhuja Muydinkhujaev (UZB)

Masculino -90kg - Isaías Ribeiro Filho (BRA) x Turabek Khabibullaev (UZB)