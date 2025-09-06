Um lance polêmico na semifinal do Mundial de Vôlei entre Brasil e Itália parou o jogo por alguns minutos. Em um rally, a seleção brasileira cedeu um ponto para a italiana por invasão de Júlia Kudiess, na queda de um bloqueio. Após o pedido de desafio, o lance foi analisado e a imagem confirmou a invasão. Os fãs, porém, não ficaram muito felizes com a decisão. Confira;

continua após a publicidade

➡️ Web vai à loucura com 1º set de Brasil x Itália pela semi do Mundial de vôlei

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Brasil vence 1º set mas Itália empata

A Itália, adversária do Brasil na semifinal do Mundial, está invicta há 34 partidas e é a atual campeã olímpica e bicampeã da Liga das Nações de Vôlei.

O jogo é disputado como o esperado. O Brasil venceu o primeiro set pela parcial de 25/22, mas foi inferior no segundo, e viu a Itália empatar em sets por 25/22.

continua após a publicidade

Brasil x Itália - 1º set da semifinal do Mundial de vôlei (Foto: Lillian SUWANRUMPHA/AFP)

🏐Onde assistir à semifinal do Mundial de Vôlei

O confronto está sendo transmitido ao vivo no Sportv 2 (canal fechado) e no VBTV (streaming pago da Federação Internacional de Vôlei). ➡️ Clique para assistir no Sportv

Nas quartas de final, o Brasil venceu a França nas oitavas por 3 sets a 0, nas parciais 27/25, 33/31, 25/19, enquanto a Itália passou pela Polônia por 3 sets a 1, parciais de 25/17, 25/21 e 25/18.