Polêmica de arbitragem rouba cena em Brasil x Itália pela semifinal do vôlei

Brasil vence 1º set mas Itália empata

Italy's #24 Ekaterina Antropova spikes the ball as Brazil's #2 Diana Duarte Alecrim and Brazil's #10 Gabriela Braga Guimaraes attempt to block during their 2025 Women's Volleyball World Championships semi-final match in Bangkok on September 6, 2025. (Photo by Lillian SUWANRUMPHA / AFP)
imagem cameraBrasil x Itália - 1º set da semifinal do Mundial de vôlei (Foto: Lillian SUWANRUMPHA/AFP)
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/09/2025
10:32
Um lance polêmico na semifinal do Mundial de Vôlei entre Brasil e Itália parou o jogo por alguns minutos. Em um rally, a seleção brasileira cedeu um ponto para a italiana por invasão de Júlia Kudiess, na queda de um bloqueio. Após o pedido de desafio, o lance foi analisado e a imagem confirmou a invasão. Os fãs, porém, não ficaram muito felizes com a decisão. Confira;

Brasil vence 1º set mas Itália empata

A Itália, adversária do Brasil na semifinal do Mundial, está invicta há 34 partidas e é a atual campeã olímpica e bicampeã da Liga das Nações de Vôlei.

O jogo é disputado como o esperado. O Brasil venceu o primeiro set pela parcial de 25/22, mas foi inferior no segundo, e viu a Itália empatar em sets por 25/22.

🏐Onde assistir à semifinal do Mundial de Vôlei

O confronto está sendo transmitido ao vivo no Sportv 2 (canal fechado) e no VBTV (streaming pago da Federação Internacional de Vôlei). ➡️ Clique para assistir no Sportv

Nas quartas de final, o Brasil venceu a França nas oitavas por 3 sets a 0, nas parciais 27/25, 33/31, 25/19, enquanto a Itália passou pela Polônia por 3 sets a 1, parciais de 25/17, 25/21 e 25/18.

