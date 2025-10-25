Ao vivo: Lance! transmite Passo Fundo x Paraná pelo Brasileiro de Futsal

Neste sábado (25), Passo Fundo e Paraná se enfrentam pelo jogo de volta das quartas de final do Campeonato Brasileiro de Futsal. A partida começa às 19h (de Brasília), com pré-jogo a partir das 18h45, em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. O Lance! transmite o confronto decisivo ao vivo e com imagens. ➡️Acompanhe a transmissão do Lance!

Na partida de ida, o Paraná goleou o Passo Fundo por 5 a 1, em confronto disputado no Ginásio do Tarumã, em Curitiba. Os times saíram para o intervalo empatados em 1 a 1, mas, na segunda etapa, o Tricolor voltou mais forte, retornou à frente do placar e ampliou a vantagem. Na reta final, o Paraná ainda marcou mais duas vezes, se aproveitando dos espaços deixados pelo adversário, que utilizou goleiro-linha.

O destaque do jogo de ida foi o ala Chamon. Com a goleada, o Paraná, clube que disputa o Brasileiro pela primeira vez, tem a vantagem do empate em busca da vaga na semifinal da competição. Quem passar, tem pela frente o Traipu, que bateu o Ceará nas quartas.

Em busca da classificação inédita

Caso conquiste a classificação, será a primeira vez que o Passo Fundo chega às semifinais do Campeonato Brasileiro. Na temporada passada, o time caiu nas quartas, para o Sport.

Passo Fundo busca recuperação ao lado da torcida (Foto: Reprodução/ Instagram)

Primeiro campeão brasileiro de futsal

A edição de estreia do Campeonato Brasileiro de futsal, em 2024, contou com a excelência do Fortaleza para se tornar o primeiro campeão brasileiro da modalidade. Em uma dura final, o Tricolor derrotou o Apodi por 6 a 5 no placar agregado.

