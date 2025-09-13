Brasileira crava melhor marca da temporada e vaga na final do Mundial de Atletismo

Izabela Rodrigues alcançou sua melhor marca da temporada no Mundial de Atletismo, em Tóquio, no Japão. Para conquistar a vaga na final, a brasileira brilhou no Grupo A do lançamento de disco e terminou em sexto lugar geral. A decisão da categoria acontecerá, às 7h12 (de Brasília), já no próximo domingo (14).

continua após a publicidade

➡️ Caio Bonfim é prata na marcha atlética no Mundial de Atletismo

A classificação do lançamento de disco foi divida em duas baterias. A primeira contou com o show de Izabela, enquanto a segunda acabou não sendo bem aproveitada pela compatriota Andressa de Moraes. Com isso, apenas Iza conquistou a vaga para a final.

A atleta competiu no Grupo A, onde iniciou com um lançamento de 54,93 metros. Na segunda tentativa, Izabela melhorou consideravelmente seu desempenho, alcançando os 63,75 metros que garantiram sua classificação, ficando apenas 25 centímetros abaixo da marca automática.

continua após a publicidade

A brasileira terminou a bateria na quarta colocação após atingir sua melhor marca da temporada. Na tabela geral, ficou em sexto lugar com grandes chances na fase final.

Brasil faz história no Mundial de Atletismo

A história do Brasil no atletismo mundial alcançou novo feito. Erik Cardoso e Felipe Bardi concretizaram histórica marca, na manhã deste sábado (13), ao se tornarem os primeiros brasileiros a competir juntos na prova dos 100m rasos - uma das categorias de Usain Bolt - do Mundial de Atletismo em Tóquio, Japão. Os dois velocistas são os únicos atletas do país que já completaram a distância em menos de 10 segundos, marco inédito para o atletismo nacional.

continua após a publicidade

A prova dos 100m rasos no Mundial reuniu grandes nomes do atletismo, incluindo o americano Noah Lyles, atual campeão mundial e olímpico após sua vitória nos Jogos de Paris. Em Tóquio, ele enfrentará os jamaicanos Kishane Thompson, medalhista de prata nas Olimpíadas, e Oblique Seville.

O história já está feita, mas, dessa vez, o resultado não veio. Na terceira bateria, Felipe Bardi sofreu para acelerar a passada e acabou em último, com a marca de 10s54. Já na quinta, Erik Cardoso registrou 10s32 para ficar com a sétima colocação, em penúltimo.

Cardoso terminou, então, na 41ª posição da tabela geral, enquanto Bardi ficou em 51º. Ambos os velocistas não conseguiram passar para a fase final da competição.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico