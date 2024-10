Falcão comemora durante jogo entre Brasil e Ucrânia pela Copa do Mundo de Futsal de 2008, no Maracanãzinho (Foto: Cleber Mendes/Lancepress!)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 02/10/2024 - 05:45 • Rio de Janeiro (RJ)

Para quem se apega a superstição, é para ficar animado. O Brasil encara a Ucrânia pela semifinal da Copa do Mundo de Futsal, nesta quarta-feira (2). O confronto decidirá o primeiro finalista do Mundial e os brasileiros tem motivo de sobra para estarem confiantes. A Seleção não sabe o que é perder para os ucranianos nesta competição.

➡️ Falcão no topo? Saiba quem são os maiores artilheiros da história da Copa do Mundo de Futsal

1996: ÚNICA VEZ QUE O BRASIL NÃO VENCEU 👀

No mundial disputado em 1996, na Espanha, o Brasil enfrentou a Ucrânia pela segunda fase no Grupo F. A partida terminou em 2 a 2, com gols de Vander e Manoel Tobias para a Seleção Brasileira. Do lado ucraniano, os artilheiros foram Bezugly e Moskaliuk. O Brasil foi o campeão daquela edição, chegando ao tricampeonato.

2004: SHOW DO REI FALCÃO 👑

Oito anos após o primeiro encontro, o Brasil atropelou a Ucrânia também pela segunda fase da Copa do Mundo de Futsal. Com direito a hat-trick de Falcão, a Seleção Brasileira atropelou os ucranianos e fechou a partida em 6 a 0. Índio, em duas oportunidades, e Kosenko, marcando gol contra, aumentaram a vantagem brasileira.

➡️Brasil é o maior campeão da Copa do Mundo de futsal; relembre títulos

2008: VITÓRIA BRASILEIRA EM CASA 🏠

Falcão, mais uma vez, mostrou por quê é o maior da história. Diante de um Maracanãzinho lotado, o Brasil teve uma grande atuação frente à Ucrânia no Mundial de 2008. O Rei balançou as redes três vezes e teve a contribuição de Lenísio e Marquinho para fechar a conta. Já a Ucrânia descontou com Zamyatin e Romanov (2x) e o placar terminou em 5 a 3 para a Amarelinha.

Falcão dribla adversário em Brasil x Ucrânia pela Copa do Mundo de Futsal de 2008 (Foto: Cleber Mendes/Lancepress!)

2016: O ÚLTIMO ENCONTRO ⚽

O confronto da Copa do Mundo de 2016 foi o primeiro do último Mundial de Falcão com a camisa do Brasil. Na estreia da Seleção Brasileira naquela edição, Rodrigo Capita e o Rei, como de costume, marcaram os gols da equipe. Além deles, Sorokin anotou contra a própria meta. O fixo Grytsyna fez o gol à favor da Ucrânia. Com isso, a partida terminou em 3 a 1 para a Seleção.

Brasil confiante no hexacampeonato Mundial

A Seleção Brasileira possui, além da vantagem histórica, outros motivos para confiar na vitória sobre a Ucrânia na Copa do Mundo de Futsal. O Brasil chega para a semifinal com o melhor ataque e a defesa menos vazada da competição. O sistema defensivo montado por Marquinhos Xavier sofreu apenas três gols na competição, enquanto o ataque já marcou 38 vezes.

Marcel é o artilheiro do Brasil na Copa do Mundo de Futsal 2024, com 10 gols (Foto: Leto Ribas/CBF)

➡️Ídolo do Brasil, Fininho destaca ‘coletivo forte’ em campanha na Copa do Mundo de Futsal

Em busca do hexacampeonato, a Amarelinha encara a Ucrânia na quarta-feira (2), pela semifinal da Copa do Mundo de Futsal. O jogo está para 12h, no horário de Brasília e terá transmissão do SporTV, Globoplay (Streaming), CazéTV (YouTube) e FIFA+ (Streaming).