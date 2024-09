Brasil tem adversário definido para semifinal da Copa do Mundo de Futsal

Brasil busca o sexto título da Copa do Mundo de Futsal, desde que a Fifa passou a organizar a competição (Foto: Leto Ribas/CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/09/2024 - 15:47 • Rio de Janeiro (RJ)

O Brasil conheceu o adversário que enfrentará na semifinal da Copa do Mundo de Futsal. No domingo (29), a Ucrânia venceu a Venezuela por 9 a 4 e se garantiu na fase seguinte da competição, onde irá encarar a Amarelinha. O confronto será na quarta-feira (2), às 12h, no horário de Brasília. O vencedor irá para grande decisão da competição.

Os ucranianos venceram a Venezuela em uma partida recheada de gols. O grande destaque da seleção europeia foi Danyil Abakshyn, com três gols na partida — todos na primeira etapa. Esta será a quinta vez que a Ucrânia irá encarar o Brasil na Copa do Mundo de Futsal. Ao todo, são três vitórias para a Seleção Brasileira e um empate, que aconteceu em 1996.

Brasil faz grande campanha no Mundial

A Seleção Brasileira faz uma campanha irretocável na Copa do Mundo até aqui. Com 100% de aproveitamento e três goleadas, o Brasil dominou a primeira fase no Grupo B. Nas oitavas de final, a equipe comandada por Marquinhos Xavier não pôde contar com Pito, poupado após sentir dores na coxa direita. No entanto, a Amarelinha não sentiu a falta do camisa 10 e atropelou a Costa Rica, vencendo por 5 a 0. Já nas quartas, superou o Marrocos por 3 a 1 e se garantiu na semifinal da competição.

Jogadores do Brasil posam para foto oficial na Copa do Mundo de Futsal (Foto: Leto Ribas/CBF)

Em busca da sexta estrela, o Brasil irá encarar a Ucrânia pela semifinal da Copa do Mundo de Futsal na quarta-feira (02). A partida está marcada para 12h, no horário de Brasília. A transmissão ficará por conta do SporTV, CazéTV e FIFA+.