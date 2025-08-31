Brasil x República Dominicana no Mundial de vôlei feminino; horário e onde assistir
Brasil enfrenta as dominicanas pelo Mundial de vôlei neste domingo (31)
A Seleção Brasileira Feminina enfrenta a República Dominicana, neste domingo (31), pelo segundo jogo do Mundial de vôlei feminino. A partida acontece em Bangkok, na Tailândia, às 10h30 (de Brasília). O duelo terá transmissão ao vivo no SporTV (canal fechado) e VBTV (streaming pago da Federação Internacional de Vôlei). Vale destacar que a equipe foi líder do Grupo C com aproveitamento de 100% na fase de grupos.
A Seleção Brasileira Feminina avançou com tranquilidade para as oitavas de final em Chiang Mai, na Tailândia. Com a vitória da China, nesta quarta-feira (27), a República Dominicana terminou em segundo, classificando-se para enfrentar o Brasil.
Próxima adversária do Brasil, a República Dominicana registrava duas vitórias até o confronto contra a China, que está invicta. A estreia contra a Colômbia terminou sem sustos, assim como a partida seguinte contra o México. O resultado, no entanto, não foi o mesmo contra o time chinês: 3 sets a 0 com parciais de 25/15, 25/21 e 25/17.
Brasil nas oitavas do Mundial
O Brasil está com 100% de aproveitamento no Mundial de vôlei feminino e já se encontra em Bangkok, na Tailândia, para o início da fase mata-mata. A seleção liderada por Zé Roberto Guimarães enfrenta a República Dominicana nas oitavas de final, neste domingo (30), às 10h30 (de Brasília).
A Seleção feminina vai em busca de um título inédito. A equipe já chegou à final quatro vezes, mas ficou com a medalha de prata. Na última edição, realizada nos Países Baixos e na Polônia em 2022, a seleção brasileira perdeu a final para a Sérvia, atual bicampeã do torneio.
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Calendário da rodada
Sexta-feira (29)
- Países Baixos 3 x 2 Sérvia
- Japão 3 x 0 Tailândia
Sábado (30)
- Itália 3 x 0 Alemanha
- Polônia 3 x 2 Bélgica
Domingo (31)
- China x França
- Brasil x República Dominicana - às 10h30 (de Brasília)
Segunda-feira (1º)
Turquia x Eslovênia - às 10h30 (de Brasília)
Estados Unidos x Canadá - às 7h (de Brasília)
➡️Comissão avalia ‘decepção ou sucesso’ do Brasil na VNL: ‘Não define nada’
Datas do Brasil no Mundial de vôlei feminino
- 22 de agosto - Brasil 3 x 0 Grécia
- 24 de agosto - Brasil x França - 9h30 (de Brasília)
- 26 de agosto - Brasil x Porto Rico 9h30 (de Brasília)
- Oitavas de final: 29 de agosto a 1º de setembro
- Quartas de final: 3 e 4 de setembro
- Semifinais: 6 de setembro
- Decisão da medalha de bronze e final: 7 de setembro
Convocadas do Brasil
Levantadoras: Macris e Roberta
Opostas: Kisy, Rosamaria e Tainara
Ponteiras: Gabi, Helena e Júlia Bergmann
Centrais: Diana, Júlia Kudiess, Lorena e Luzia
Líberos: Laís e Marcelle
