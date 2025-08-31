A Seleção Brasileira Feminina enfrenta a República Dominicana, neste domingo (31), pelo segundo jogo do Mundial de vôlei feminino. A partida acontece em Bangkok, na Tailândia, às 10h30 (de Brasília). O duelo terá transmissão ao vivo no SporTV (canal fechado) e VBTV (streaming pago da Federação Internacional de Vôlei). Vale destacar que a equipe foi líder do Grupo C com aproveitamento de 100% na fase de grupos.

A Seleção Brasileira Feminina avançou com tranquilidade para as oitavas de final em Chiang Mai, na Tailândia. Com a vitória da China, nesta quarta-feira (27), a República Dominicana terminou em segundo, classificando-se para enfrentar o Brasil.

Próxima adversária do Brasil, a República Dominicana registrava duas vitórias até o confronto contra a China, que está invicta. A estreia contra a Colômbia terminou sem sustos, assim como a partida seguinte contra o México. O resultado, no entanto, não foi o mesmo contra o time chinês: 3 sets a 0 com parciais de 25/15, 25/21 e 25/17.

Brasil nas oitavas do Mundial

O Brasil está com 100% de aproveitamento no Mundial de vôlei feminino e já se encontra em Bangkok, na Tailândia, para o início da fase mata-mata. A seleção liderada por Zé Roberto Guimarães enfrenta a República Dominicana nas oitavas de final, neste domingo (30), às 10h30 (de Brasília).

A Seleção feminina vai em busca de um título inédito. A equipe já chegou à final quatro vezes, mas ficou com a medalha de prata. Na última edição, realizada nos Países Baixos e na Polônia em 2022, a seleção brasileira perdeu a final para a Sérvia, atual bicampeã do torneio.

Calendário da rodada

Sexta-feira (29)

Países Baixos 3 x 2 Sérvia

Japão 3 x 0 Tailândia

Sábado (30)

Itália 3 x 0 Alemanha Polônia 3 x 2 Bélgica

Domingo (31)

China x França

Brasil x República Dominicana - às 10h30 (de Brasília)

Segunda-feira (1º)

Turquia x Eslovênia - às 10h30 (de Brasília)

Estados Unidos x Canadá - às 7h (de Brasília)

Brasil enfrenta França neste domingo pelo Mundial de vôlei feminino. (Foto: Divulgação/Volleyball World)

Datas do Brasil no Mundial de vôlei feminino

22 de agosto - Brasil 3 x 0 Grécia

24 de agosto - Brasil x França - 9h30 (de Brasília)

26 de agosto - Brasil x Porto Rico 9h30 (de Brasília)

Oitavas de final: 29 de agosto a 1º de setembro

29 de agosto a 1º de setembro Quartas de final: 3 e 4 de setembro

3 e 4 de setembro Semifinais: 6 de setembro

6 de setembro Decisão da medalha de bronze e final: 7 de setembro

Convocadas do Brasil

Levantadoras: Macris e Roberta

Opostas: Kisy, Rosamaria e Tainara

Ponteiras: Gabi, Helena e Júlia Bergmann

Centrais: Diana, Júlia Kudiess, Lorena e Luzia

Líberos: Laís e Marcelle