As seleções são dividas em três grupos no Pré-Olímpico, cada um disputado em um país. As equipes se enfrentam em turno único, e as duas melhores de cada chave garantem vaga nos Jogos Olímpicos de Paris. O Brasil está no Grupo B (Argentina, Peru, Bulgária, Porto Rico, Turquia, Bélgica e Japão), com jogos disputados em Tóquio, no Japão.