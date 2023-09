No Pré-Olímpico, o Brasil está no grupo B ao lado de Argentina, Peru, Bulgária, Porto Rico, Turquia, Bélgica e Japão. As equipes jogam entre si e as duas mais bem classificadas garantem um lugar nos Jogos de Tóquio. Depois das cinco primeiras rodadas, as brasileiras aparecem na terceira colocação, com 11 pontos (quatro vitórias e um resultado negativo). O Japão lidera, com 15 pontos, seguido pela Turquia, que também tem 15, mas um saldo de sets pior do que as japonesas.