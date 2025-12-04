Brasil x Angola no Mundial Feminino de Handebol: horário e onde assistir
Duelo pode antecipar a passagem do Brasil nas quartas
A Seleção Brasileira Feminina de Handebol enfrenta Angola nesta sexta-feira (5), às 11h30 (horário de Brasília), pela segunda fase do Mundial. Se vencer, e a depender dos resultados dos outros jogos do Main Round, as "Leoas" — como são conhecidas as jogadoras brasileiras — podem garantir uma vaga nas quartas de final com uma rodada de antecedência.
✅Ficha técnica da segunda fase:
Mundial Feminino de Handebol
📆 Data e horário: Sexta, 5 de dezembro de 2025, às 11h30 (de Brasília);
📍 Local: Dortmund, na Alemanha;
📺 Onde assistir: SporTV, CazéTV (YouTube) e XSports.
Campanha das leoas
O Brasil chega invicto ao confronto. Na fase de grupos, a equipe venceu Cuba (41 a 20) e protagonizou duas viradas eletrizantes contra a Tchéquia (28 a 22) e a Suécia (31 a 27). Na estreia do Main Round, as brasileiras bateram a Coreia do Sul por 32 a 25.
Por sua vez, a seleção angolana também demonstrou força no torneio. Venceu Cazaquistão (38 a 20) e Coreia do Sul (34 a 23) na fase inicial, mas sofreu uma derrota para a Noruega, as atuais campeãs olímpicas (31 a 19). Na primeira rodada da segunda fase, Angola superou a Tchéquia por 28 a 25.
Apesar da expectativa para o jogo ser favorável ao Brasil, o que se traduziu no início do primeiro tempo, quando a seleção abriu 8 a 5. Porém, a equipe começou a cometer muitos erros e levou a virada no placar. A goleira Renata, bastante exigida, e as entradas de Gabi Bitolo e Alê Nascimento, fizeram a diferença para que o Brasil se recuperasse e terminasse a primeira etapa vencendo por 16 a 11.
De volta para o segundo tempo, o cenário já estava mais controlado para a seleção brasileira que, apesar das tentativas das sul-coreanas para diminuir a diferença no placar, se manteve na liderança. O jogo permitiu até que o técnico Cristiano Rocha rodasse o elenco nos últimos minutos de jogo, confirmando a vitória por 32 a 25.
