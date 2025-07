Zona de ataque é exclusiva do goleiro no handebol.

No handebol, a zona de ataque, também conhecida como área dos 6 metros, é um espaço exclusivo do goleiro no esporte. Somente ele pode permanecer dentro dessa área com posse de bola. Os jogadores de linha podem entrar na zona apenas durante um salto que culmina em arremesso — mas não podem tocar o chão dentro dos 6 metros enquanto estiverem com a bola. O Lance! te explica o que é zona de ataque no handebol.

Essa regra cria dinâmica ofensiva e defensiva: o atacante pode sobrevoar a área, surpreender o goleiro, mas precisa arremessar antes do toque no solo. A invasão incorreta resulta em tiro de meta para a defesa. Foi assim desde as origens do esporte em 1917, e se manteve nas revisões modernas das regras.

O que caracteriza a zona de ataque de 6 metros

A área é marcada por uma linha curva que une os quatro cantos na frente do gol a uma distância de 6 metros da baliza, criando um semicírculo. Dentro dela, apenas o goleiro pode pisar ou controlar a bola. Se qualquer jogador de linha (atacante ou defensor) tocar a linha ou o chão dentro da zona antes de soltar a bola, configura infração.

Essa delimitação cria uma área segura para defesas e evita que jogadores usem a zona como ponto de vantagem estática próxima ao gol.

O que é zona de ataque no handebol

Quando o jogador pode entrar na zona com a bola

Um jogador pode penetrar na zona se:

Estiver no ar, com os dois pés fora da área no momento do impulso; Soltar a bola antes de aterrissar dentro da zona; Só tocar o chão dentro dos 6 m após o arremesso completo — a bola já deve estar no gol ou em trajeto válido.

Caso contrário, a falta é cometida e a posse vai para o time defensor, com um tiro de meta na linha da área dos 6 metros.

Penalidades por pisar com a bola na área

Se um jogador de linha tocar o chão dentro da zona de 6 metros com a bola, antes de soltar, ocorrem as seguintes consequências:

Marca-se tiro de meta à equipe adversária;

A infração corta o ataque e pode impactar a transição defensiva;

Repetição de invasões pode gerar sanções disciplinares ao jogador ou à equipe.

Apenas o goleiro pode tocar a área com bola sem penalidade, facilitando defesas em situações próximas ao gol.

Diferença entre contato em voo e chão no handebol

Quando um atacante salta de fora dos 6 m, segura a bola no ar e arremessa antes de tocar o solo, o lance é válido. Isso permite jogadas espetaculares como “avulsos” ou “flying shots”. Ao contrário, se ele pousar com a bola:

O árbitro interrompe imediatamente o jogo; A posse é concedida ao outro time; O ataque se encerra, e há mudança de direção prolongada.

Essa regra estimula criatividade sem permitir permanência dentro da zona.

Comparativo com outras modalidades

No futebol, há área de pênalti, mas o atacante pode movimentar-se livremente dentro. No handebol, a restrição existe pela velocidade e volume de gols. Proteger a área próxima ao gol simplifica defesa e reduz contato excessivo. A regra de arremesso em voo evita aglomerações violentas na área de gol.

Impacto tático na partida de handebol

Defesas organizam cobertura próxima à área de 6 metros para impedir penetrações diretas. Atacantes treinam “arremessos em voo” para pegar goleiros desprevenidos. Técnicos estudam o momento ideal para lançamentos aéreos, considerando o risco de falhar na hora de soltar a bola.

Para os goleiros, essa limitação garante espaço para manobra e evita que sejam sufocados por atacantes dentro de sua área—disputa aérea sem invasão é permitida, como no salto.