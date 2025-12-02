Mundial de Handebol: veja jogos e cenários do Brasil na fase principal

Após a importante vitória sobre a Suécia, na última segunda-feira (1), o Brasil segue invicto para a fase principal do Mundial de Handebol feminino. A partir de agora, a equipe comandada pelo técnico Cristiano Rocha tem mais três jogos pela frente para garantir um lugar nas quartas de final. O Lance! traz abaixo a distribuição dos grupos, situação do Brasil e próximos jogos.

Como funciona a fase principal?

Após a fase de grupos, as três melhores seleções de cada chave avançaram para a fase principal, onde foram reorganizadas em três novos grupos. Nesta etapa, as equipes já chegam com os pontos conquistados diante das adversárias que também se classificaram para a fase principal, ou seja: o Brasil, que venceu Suécia e Tchéquia, avançou com quatro pontos. Os dois pontos da vitória sobre Cuba, que não passou da primeira fase, não são computados para esta etapa.

A seleção brasileira integra o Grupo III, ao lado de Noruega, Suécia, Angola, Tchéquia e Coreia do Sul, com sede em Dortmund/Westfalenhalle. Desta vez, a equipe precisa ficar entre as duas primeiras do grupo para alcançar a fase de mata-mata.

Bruna de Paula é um dos destaques da seleção brasileira (Foto: Divulgação/ IHF)

Do que o Brasil precisa para avançar?

Com os mesmos quatro pontos, a principal rival do Brasil por uma vaga nas quartas de final é a Noruega. Antes de enfrentar as europeias, porém, enfrenta a Coreia do Sul, que ainda não pontuou, e Angola, que soma dois pontos. Assim, duas vitórias nos primeiros jogos são essenciais para encaminhar uma classificação já que, nesse cenário, o Brasil alcançaria os oito pontos, cenário mais confortável para enfrentar as principais rivais.

Veja os próximos jogos

3/12 - Brasil x Coreia do Sul - 14h

5/12 - Angola x Brasil - 11h30

7/12 - Noruega x Brasil - 16h30

* horários de Brasília

