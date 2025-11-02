Brasil vence Argentina e conquista Torneio Quatro Nações de Handebol
Brasil venceu o torneio neste último sábado (01)
A seleção masculina de handebol do Brasil venceu a Argentina por 31 a 23 na noite de sábado (01), em Buenos Aires, se tornando campeã do Torneio Quatro Nações. A equipe comandada pelo técnico Marcus de Oliveira completou uma campanha invicta na competição, que prepara o time para o Campeonato Sul-Centro-Americano de janeiro de 2026.
O desempenho coletivo brasileiro foi decisivo para a conquista do título, com destaque para as atuações de Edney Oliveira, Bryan Monte e Tarcísio Freitas. A seleção brasileira manteve o controle da partida durante os dois tempos, consolidando a vitória no território do adversário.
Na fase inicial do torneio, disputada em formato quadrangular, o Brasil acumulou três vitórias consecutivas: superou o México por 46 a 19, venceu a Argentina por 30 a 29 e derrotou o Chile por 38 a 28, garantindo sua classificação para a final.
Como foi a final?
O confronto decisivo começou com o Brasil abrindo vantagem de 4 a 2 sob a liderança de Bryan Monte. Aos oito minutos, Edney Oliveira ampliou para 6 a 3 após uma infiltração eficiente. A Argentina reagiu e conseguiu empatar em 6 a 6 com gol de Martinez.
Um lance importante alterou o panorama da partida quando o camisa 23 da Argentina, Martín Jung, recebeu cartão vermelho após acertar uma cotovelada em Guillerme Borges, que caiu com o rosto ensanguentado.
Aos 17 minutos do primeiro tempo, Tarcísio Freitas avançou sem marcação e converteu para 11 a 9. Quando Haniel Langaro aumentou para 12 a 9, o técnico argentino Rodolfo Jung pediu tempo. A parada não impediu o avanço brasileiro, que chegou a 14 a 11 faltando cinco minutos para o intervalo. O primeiro tempo terminou com o placar de 16 a 13 para o Brasil.
Na etapa final, a seleção brasileira ampliou rapidamente a vantagem para 20 a 14 nos primeiros três minutos. Aos seis minutos, Gustavo Silva executou uma jogada individual e marcou, estabelecendo 22 a 17. Aos 13 minutos, Haniel Langaro converteu um arremesso de longa distância, fazendo 25 a 20.
Com o domínio da partida, o Brasil abriu 27 a 21 quando restavam 10 minutos para o término. Aos 23 minutos, Edney Oliveira marcou o 28º gol brasileiro, consolidando a vantagem. O placar final de 31 a 23 confirmou a conquista brasileira em território argentino.
