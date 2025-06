Zé Roberto define 14 convocadas para encarar Alemanha pela VNL; veja onde assistir

A Seleção Brasileira feminina de vôlei enfrenta a Alemanha neste sábado (7), às 13h30 (de Brasília), no ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, pelo terceiro confronto da primeira semana da Liga das Nações. O técnico Zé Roberto divulgou as 14 jogadoras convocadas para o confronto; veja a lista e onde assistir à partida.

Veja a lista de convocadas da Seleção Brasileira contra a Alemanha pela VNL

Levantadoras: Macris e Roberta

Opostas: Jheonava e Tainara

Ponteiras: Aline Segato, Ana Cristina, Julia Bergmann e Helena

Centrais: Julia Kudiess, Lanna, Lorena e Luzia

Líberos: Laís e Kika

Brasil x EUA pela Liga das Nações de Vôlei (Foto: VNL)

O técnico não trouxe nenhuma mudança na escalação em relação aos confrontos anteriores, quando venceu a República Tcheca na estreia e os Estados Unidos na última quinta-feira (5), ambos por 3 sets a 0. As opostas Rosamaria e Kisy, a central Diana e a líbero Marcelle, que estão convocadas por Zé Roberto, recuperam-se fisicamente e poderão ser utilizadas na partida de domingo (8), contra a Itália.

O renovado elenco brasileiro passa por um momento de transição, com posições como a de oposta tendo duas atletas jovens e sem experiência em competições internacionais. Além da Liga das Nações, o técnico já iniciou a preparação de mais um ciclo olímpico, visando Los Angeles em 2028.

Onde assistir Brasil x Alemanha na Liga das Nações

O retrospecto do confronto é equilibrado, nos últimos oito jogos foram quatro vitórias para cada lado, sendo que cada equipe conseguiu vencer, pelo menos, um set por jogo.

📅 Dia: sábado, 7 de junho de 2025;

⏰ Horário: 13h30 (de Brasília)

🗺️ Local: Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

📺 Onde assistir: SporTV2 (canal fechado) e VBTV (streaming de vôlei).