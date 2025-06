Em um dia sem Brasil, torcedores brasileiros fizeram a festa no Maracanãzinho para o terceiro dia da Liga das Nações de Vôlei (VNL). Nesta sexta-feira (6), a Tchéquia sofreu para garantir a dura vitória sobre os Estados Unidos por 3 sets a 2, com parciais de 23/25, 20/25, 25/17, 25/20 e 27/25. A partida já começou de forma intensa, com leve vantagem para as norte-americanas, e foi decidida nos detalhes com ajuda dos brasileiros para a virada histórica.

Como foi o jogo?

O jogo pode ter começado "nas mãos" dos Estados Unidos, que abriu breve vantagem, mas a torcida já tinha um favorito claro: a Tchéquia. A força dos brasileiros, então, elevou a potência tcheca para alcançar o empate rapidamente. Em meio a vaias, as norte-americanas erraram três saques seguidos, e a disputa se mantinha apertada. A qualidade dos dois lados da quadra é inegável, com ataques explosivos e defesas impressionantes. No detalhe, as norte-americanas levaram a melhor do set para abrir vantagem na partida.

Assim como no set inicial, o segundo foi marcado pelo forte começo das norte-americanas. Com uma leve desvantagem no placar, as tchecas não se abalaram para buscar ponto por ponto. A torcida brasileira se manteve ao lado das europeias, que chegaram a assumir a liderança por 13 a 12. A força dos Estados Unidos mais uma vez prevaleceu, e elas venceram também o segundo set do confronto. Para isso, no entanto, as principais jogadoras do país precisaram ser acionadas para garantir o triunfo.

O terceiro set contou com uma mudança total de controle. Em busca da virada, a Tchéquia manteve uma jogo sólido e chegou a abrir uma vantagem de 10 pontos por 18 a 8 no placar. As norte-americanas diminuíram a diferença para cinco, mas não deu para alcançar a virada. Com uma pingada decisiva, a torcida foi a loucura com o primeiro set vencido pelas europeias na VNL.

A vontade pela virada era grande, tanto dentro quanto fora de quadra. A torcida no Maracanãzinho não deixava de torcer, mas alguns erros da Tchéquia não permitiu que a equipe abrisse grande vantagem sobre os Estados Unidos. Com um jogo agitado, o elenco tcheco ficou muito perto de garantir o empate no confronto, com possibilidade de cinco set points. Um saque, no entanto, foi tudo o que as europeias precisaram para levar o jogo ao tie break.

Foi com um intenso rally que o set decisivo iniciou, com os Estados Unidos a frente. A equipe norte-americana voltou com força total, mas a Tchéquia mantive a defesa afiada. Apesar disso, os erros de saque colocavam a bola "nas mãos" das vice-campeãs olímpicas, que abriram vantagem. O empate tcheco veio por meio de um desafio, e a liderança logo em seguida. Com apoio da torcida, a Tchéquia garantiu a virada histórica.

Estados Unidos e Tchéquia se enfrentaram pela VNL (Foto: VNL)

O que vem por aí?

Após garantir a primeira vitória na VNL 2025, a Tchéquia volta à quadra do Maracanãzinho, às 17h (de Brasília), para enfrentar a Coreia do Sul no sábado (8). Por outro lado, os Estados Unidos terão seu primeiro dia de descanso nesta etapa da Liga das Nações de Vôlei. Após a derrota nesta sexta-feira (6), a equipe norte-americana retorna para enfrentar a Coreia do Sul no domingo (8), também às 17h (de Brasília).