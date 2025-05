Após eliminação no NBB, São Paulo encerra atividades do basquete

Na manhã desta segunda-feira (19), o São Paulo anunciou, por meio de nota oficial, o encerramento das atividades do time de basquete profissional masculino. De acordo com o comunicado divulgado, novos projetos à parte do futebol dependem da obtenção de recursos.

O São Paulo encerrou a temporada 2024/2025 do basquete após eliminação para o Bauru nas quartas de final do Novo Basquete Brasil (NBB), em três jogos pela série de melhor de cinco. O time paulista teve 16 vitórias em 41 jogos disputados, com o pior desempenho desde que começou a disputar o NBB.

O atual projeto do São Paulo no basquete começou em 2018, ano em que a equipe conquistou o título da Liga Ouro e o acesso para disputar o NBB. O Tricolor foi o vice-campeão do Novo Basquete Brasil na temporada 2020/2021 e, na temporada seguinte, conquistou o Campeonato Paulista e a Basketballl Champions League Américas (BCLA).

São Paulo caiu nas quartas do NBB diante do Franca (Foto: Rubens Chiri/ São Paulo)

Veja a nota oficial na íntegra

O São Paulo Futebol Clube comunica o encerramento das atividades da equipe basquetebol masculino profissional. O projeto, que contou com grandes nomes do esporte no País e foi inicialmente idealizado e executado pelo diretor Carlos Belmonte, foi um sucesso da modalidade em âmbito nacional e internacional, com a coroação com títulos e inúmeros grandes jogos e disputas de finais das principais competições da modalidade.

O São Paulo agradece a dedicação de todos atletas, profissionais e dirigentes que contribuíram durante estes anos em que as cores do Tricolor foram defendidas com honra, garra e empenho dentro das quadras. O Clube também agradece o apoio incondicional de torcedores e sócios ao time ao longo de todo o projeto.

Futuros projetos à parte do futebol, modalidade que é motivo da existência do São Paulo Futebol Clube, só serão iniciados a partir da prévia obtenção de recursos novos para a manutenção.