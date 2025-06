Brasil terá três representantes na Copa do Mundo de Xadrez na Índia

O "Grande Mestre" (GM) Luís Paulo Supi integrará a delegação brasileira na Copa do Mundo de Xadrez, ao lado dos outros GMs Alexandr Fier e Krikor Mekhitarian. A competição acontecerá em outubro de 2025, em Nova Délhi, na Índia. A Confederação Brasileira de Xadrez (CBX) oficializou nesta quinta-feira (12) a seleção dos três enxadristas que representarão o país no torneio internacional.

Evento é um dos mais importantes do xadrez

A vaga brasileira foi garantida pelo desempenho da equipe nacional durante a 45ª Olimpíada de Xadrez. O resultado obtido neste torneio assegurou a participação do Brasil na competição mundial. Os três atletas enfrentarão os principais enxadristas do circuito mundial em um dos eventos mais importantes do calendário da modalidade.

O presidente da CBX, Máximo Igor Miranda de Macedo, comentou sobre a inclusão de Supi na equipe:

— A escolha do GM Supi reflete a confiança no talento e no comprometimento do nosso atleta. Sei que ele representará o Brasil com excelência e entrega total nessa jornada desafiadora entre os melhores do mundo. Seguimos trabalhando com responsabilidade e visão para fortalecer ainda mais o nosso xadrez no cenário internacional — declarou.

