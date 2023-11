As meninas da Seleção Brasileira descobriram na terça-feira (27) quais serão suas adversárias na fase de grupos do Mundial de Handebol Feminino 2023. O campeonato acontecerá entre os dias 29 de novembro e 17 de dezembro na Dinamarca, Suécia e Noruega. O Brasil faz sua estreia no primeiro dia de competição, contra a Ucrânia.