“Para que os nossos jogadores tenham chance de prosperar no mais alto nível, precisamos incentivar cada vez mais esta categoria de torneios. Tivemos o privilégio de acompanhar o João Fonseca, uma das grandes promessas do tênis brasileiro, no início do ano em Mogi e temos certeza que este evento também revelará outros talentos. Agradecemos à CBT pela parceria e a cada patrocinador por acreditar e investir no desenvolvimento do tênis nacional”, afirma Nelson Aerts, presidente do Instituto Sports.