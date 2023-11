Apoiador do MPCC (Movimento por um ciclismo credível) que monitora e tenta inibir práticas que podem resultar em doping no ciclismo, Madiot fez uma análise geral do caso: “Você não tem o direito de recusar um teste, essa é a regra. No ciclismo se você se recusa a fazer um teste, é considerado positivo de forma automática. Na gama de substâncias dopantes, existem aquelas que só podem ser detectadas em um período de tempo muito limitado, se você não testar antes do início ou durante o jogo, os vestígios podem ser eliminados do seu corpo.”