No segundo dia de disputas pelo Mundial de judô paralímpico em Astana, no Cazaquistão, o Brasil conquistou quatro ouros, quatro pratas e um bronze, superando sua melhor campanha na história da competição. Ao todo, somados os dois pódios da última terça-feira (13), a delegação brasileira chegou às 11 medalhas, uma a mais do que as dez conquistadas na edição de Baku, em 2022.

Um desses ouros veio com Alana Maldonado, na categoria até 70kg da classe J2 (atletas que conseguem definir imagens). Bicampeã olímpica, ela superou a anfitriã Ayala Mareke na final e se tornou a primeira judoca mulher a conquistar o tricampeonato mundial.

- É uma emoção muito grande. Foi muito trabalho, mas conseguimos — mais um título, tricampeonato mundial. Me sinto muito honrada, muito feliz por conquistar minha terceira medalha em um Campeonato Mundial. Muito obrigada. Eu sempre digo que a gente sobe sozinha no pódio para receber a medalha, mas, por trás disso, tem uma equipe muito grande que trabalha com a gente. Então, essa vitória é nossa - declarou.

Assim como Alana Maldonado, Willians Araújo também subiu ao lugar mais alto do pódio nesta quarta-feira (14) e é um dos 13 nomes da delegação atual que estiveram presentes no Mundial de 2022. O feito histórico no Cazaquistão pode se tornar ainda maior com a disputa por equipes mistas, nesta quinta-feira (15).

Willians Araújo foi campeão de sua categoria (Foto: Divulgação/ CBDV)

Confira todas as medalhas do Brasil no Mundial de judô paralímpico 2025