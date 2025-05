Bernardinho traz novidades para a Seleção Brasileira de vôlei

O técnico Bernardinho convocou mais dois nomes para os treinos da Seleção Brasileira de vôlei para a Liga das Nações 2025. Os jogadore devem se juntar ao restante do elenco a partir do dia 22 de maio no Centro de Treinamento em Saquarema, no Rio de Janeiro.

O técnico Bernardinho anunciou novas convocações para a seleção brasileira de vôlei. Entre os novatos estão o oposto Welinton Oppenkoski, do Cruzeiro, Gabriel Bieler, do Suzano, os ponteiros Léo Lukas, do Vôlei Guarulhos, e Maicon, do Fenerbahçe. Também foram convocados os centrais Guilherme Voss, Pedrosa e Pietro, além dos líberos Filipinho e Douglas Pureza.

O Centro de Treinamento em Saquarema foi recentemente reformado pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), o local oferece ginásios de treinamento de alto nível, restaurante e recepção modernos.

Bernardinho, o técnico da Seleção Brasileira de vôlei, na quadra (Foto: FIVB)

Liga das Nações

A Seleção Brasileira masculina estreia no dia 11 de junho contra o Irã, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Nas rodadas seguintes, o Brasil enfrenta Cuba, Ucrânia e Eslovênia, até o dia 14 de junho.

Convocados da Seleção Brasileira

Opostos

Alan

Chizoba

Darlan

Oppenkoski

Sabino

Levantadores

Bieler

Brasília

Cachopa

Rhendrick

Ponteiros

Adriano

Arthur Bento

Honorato

Léo Lukas

Lucarelli

Lukas Bergmann

Maicon

Paulo

Centrais

Flávio

Geovane Kuhnen

Guilherme Voss

Judson

Léo Andrade

Matheus Pinta

Pedrosa

Pietro

Thiery

Líberos

Alê Elias

Douglas Pureza

Filipinho

Maique